ËÜÅÄÊþ»Ò¥¢¥Ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥é¥ó¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×Ê¿°æÍý±û¡õÀÄÌÚº´ÃÎ¤È3¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥é¥ó¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¿°æÍý±û¡Ê42¡Ë¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚº´ÃÎ¤µ¤ó¡ÊµìÀ«:ÂçÃÝ¡¿41¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ËÜÅÄÊþ»Ò¥¢¥Ê¡õÊ¿°æÍý±û¥¢¥Ê¡õÀÄÌÚº´ÃÎ¤µ¤ó
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Á´¤¯Í½Â¬¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆß¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡£¾Ð¡×¤È¡¢º£·î16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ï2¿Í¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡ÖHappy Birthday Tomoko¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÊ¿°æ¥¢¥Ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤â¤Á¤ã¡¼¤ó ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥Á¡¢¤Þ¤¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊþ¤Á¤ã¤ó¡¢¤ê¤ª¤µ¤ó³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Ç¶¦¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤ÈÊ¿°æ¥¢¥Ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ËÜÅÄÊþ»Ò¥¢¥Ê¡õÊ¿°æÍý±û¥¢¥Ê¡õÀÄÌÚº´ÃÎ¤µ¤ó
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Á´¤¯Í½Â¬¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆß¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡£¾Ð¡×¤È¡¢º£·î16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ï2¿Í¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡ÖHappy Birthday Tomoko¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£