¥Þ¥Ä¥À¡ÖICONIC SP¡×¤Ë¡È»ÔÈÎ²½Ç®Ë¾¡É¤ÎÀ¼»¦Åþ¡ª RX-7¸å·Ñ¤«!? ¥ê¥È¥é¡õ¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ÅëºÜ¤Î¡ÖÄ¶ÈþÎï¥¯¡¼¥Ú¡×¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃÍÃÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«

¡ÈRX-7¤Îº²¡É¤ò¸½Âå¤Ë¡£¥Þ¥Ä¥À¡ÖICONIC SP¡×¤ÎÄ©Àï
¡¡2023Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ä¥À¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖICONIC SP¡Ê¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥¹¥Ô¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥í¡¼¥¿¥ê¡¼Éü³è¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¥Þ¥Ä¥À¤ÎÅ¯³Ø¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤Î2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥·¥ç¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¥Þ¥Ä¥À¡ÖIONIC SP¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Á´Ä¹4180mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1150mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2590mm¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¸½¹Ô¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊND·¿¡Ë¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¯¡¢¤«¤Ä¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íºÇ¸å¡ÖRX-7¡×¤Ç¤¢¤ë3ÂåÌÜ¡ÊFD·¿¡Ë¤Ë¶á¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡Öº²Æ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¿Ê²½·Á¤È¤µ¤ì¡¢Çö¤¯³«¤¯¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤äÄã¤¯¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥º¡¢Ä·¤Í¾å¤²¼°¤Î¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°É÷¥É¥¢¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÈÀè¿ÊÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Â¤·ÁÈþ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¥«¥é¡¼¡Ö¥ô¥£¥ª¥é¥ì¥Ã¥É¡×¤ÏÀÖ¤¤²Ö¤È³Ú´ï¤Î¥ô¥£¥ª¥é¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢27ÁØ¤Ë¤âµÚ¤ÖÅÉÁõ¹©Äø¤¬¼ÖÂÎÂ¤·Á¤òÈþ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Ãæ¿´¤ÎÀß·×¤Ç¡¢ÍõÀ÷¤á¤Î»å¤ä²´éÚ³Ì¤Ê¤É¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò¿ï½ê¤ËºÎÍÑ¡£¥·¥Õ¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ï³Ú´ï¤Î¸¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î°Õ¾¢¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¸åÊý¤Ï¡¢²Ù¼¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¡³£ÉôÉÊ¤ò¼ý¤á¤ë¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¤Î¡Ö2¥í¡¼¥¿¡¼¡¦¥í¡¼¥¿¥ê¡¼EV¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡´ðËÜ¤Ï¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬È¯ÅÅ¤ËÅ°¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¼°¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÀÇ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ä¾ÀÜ¥¿¥¤¥ä¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¼°¤Ø¤Î³ÈÄ¥¤â²ÄÇ½¤Ê¡¢½ÀÆð¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï370PS¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1450kg¤Ç¡¢Á°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê50¡§50¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢³°Éô½¼ÅÅ¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¤Ë¤è¤ëÈ¯ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢´Ä¶ÀÇ½¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ï¤³¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¿åÁÇ¤äe-fuel¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ÊÂ¿ÍÍ¤ÊÇ³ÎÁÀïÎ¬¤Ë¤âÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢ICONIC SP¤Î°Õ¾¢¤òÆüËÜ¡¦²¤½£¡¦ÊÆ¹ñ¤ÇÂ¿¿ô½Ð´ê¡¦ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÈÎ²½¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯ÀìÌçÉô½ð¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¡¢¤Û¤Ü½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤È¤¹¤ëµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¤â¡¢¸½¼ÂÌ£¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ÔÈÎ²½¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÂç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¿·³«È¯¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¹âÀÇ½PHEV¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï600Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï900Ëü±ß¡Á1100Ëü±ß¤È¤¹¤ëÍ½Â¬¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö500Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤éÂ¨Çã¤¤¡×¡Ö800Ëü±ß¤Ç¤âÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡ÖRX-7¤Î¸å·Ñ¼Ö¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¼¡´ü·¿¤È¤ÏÊÌ¥é¥¤¥ó¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¡Ö¥Ï¥í¡¼¥«¡¼¡×¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¾å°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤¬¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÍø±×¤è¤ê¤â¡¢´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤Î¶¯²½¤ò½Å»ë¤·¤¿ÀïÎ¬ÅªÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ICONIC SP¤¬ËÜÅö¤Ë»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ïº£¸å¤Î»Ô¾ìÈ¿±þ¤È¥Þ¥Ä¥À¤Î·èÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¡È¤¿¤À¤ÎÌ´¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£½©³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂ³Êó¤ä¿Ê²½¤·¤¿»îºî¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£