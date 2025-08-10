肌ざわり重視のルームウェアならこれ！【フルーツ オブ ザ ルーム】の快適パジャマがAmazonで販売中！
着心地にこだわる大人の部屋着に注目！【フルーツ オブ ザ ルーム】のユニセックスパジャマがAmazonで販売中！
アメリカ発の老舗ブランド FRUIT OF THE LOOM（フルーツオブザルーム） のパイル素材のルームウェア上下セット。ポリエステル×レーヨン混紡のやさしい肌触り。まるでタオルのようなパイル地が汗をすばやく吸収し、春夏でもベタつかず快適です。トップス＋パンツのセットアップなので、これ一着でリラックススタイルが完成。旅行や帰省などにもコンパクトに持ち運べて便利。
軽やかなパイル素材を使用し、まるでタオルのような肌触りが魅力。春夏でもさらっと着られる心地よさを備えている。
トップスとパンツの上下セットで、部屋着としても旅行先でも使いやすい。持ち運びもコンパクトで実用的。
ユニセックス仕様で、S〜LLまでのサイズ展開。ペアや家族で揃えるのにもぴったりな一着。
定番カラーからアクセントになるカラーまで揃い、好みに合わせて選べるラインナップがうれしい。
