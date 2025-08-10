ËôµÈÄ¾¼ù¡ß¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¡¡¶¦Ãø¤Ç¡ÖÁÏºîÊýË¡¤Î°ã¤¤¡×¤Ëµ¤¤Å¤¡¡¡Ö¥³¥ó¥È¤Å¤¯¤ê¤Î·Ð¸³¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡ÊËôµÈ¡Ë¡×Âç¥Ò¥Ã¥ÈºîÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Õ
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Çºî²È¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤µ¤ó¤È³¨ËÜºî²È¤Î¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤ò¸ò¸ß¤ËËÂ¤¤¤À¶¦Ãø¡Ø¤½¤ÎËÜ¤Ï¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎËÜ¤Ø¤Î°¦¤ÈÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬ºÆ¤Ó¼Â¸½¡£ºÇ¿·ºî¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿ËÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÂê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬21¤ÎÊª¸ì¤òÁÏºî¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤ò¿´Ìö¤ëËÜ¤ÎÎ¹¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËôµÈ¤µ¤ó¤È¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤òºî¤ë²áÄø¤ä¡¢ËÜ¤äÁÏºî¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤Î¤ªÂê¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ÇÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥è¥·¥¿¥±¡Ë¡¡Á°ºî¡Ø¤½¤ÎËÜ¤Ï¡Ù¤Ï¡¢ËÜ¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤â¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè2ÃÆ¤ÏÁ°²ó¤È¤Ï°ã¤¦ÂÎºÛ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÚ¤ê¸ý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤ÊËÜ¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤«¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Ï¤Þ¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤È¤«¡¢Êª¸ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËôµÈÄ¾¼ù¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ËôµÈ¡Ë¡¡¼¡¤Ë²ñ¤¦»þ¤Þ¤Ç¤Î½ÉÂê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªÂê¤ò»ý¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤ÎÁê¼ê¤¬½Ð¤·¤¿¤ªÂê¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤ªÏÃ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡ÄËôµÈ¤µ¤ó¤Î¤ªÂê¤ÎÎÌ¤¬¡¢Ëè²ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£´¬Ëö¤Ë¡¢Êª¸ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÂê¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤¿¤ªÂê¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎËÜ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î½Ð¤·¤¿¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËôµÈ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤ÈËÍ¤ÏºîÉ÷¤â°ã¤¦¤·¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÊª¸ì¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤ªÂê¤ÎÁª¤ÓÊý¤Î°ã¤¤¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÂê¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤êÊ¬¤±¤ë¤È¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡Ö½ñ¤½Ð¤·¡×¡ÖºÇ¸å¤Î°ìÊ¸¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î4¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤ê¤ÈËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ä½ñ¤½Ð¤·¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÏºÇ¸å¤Î°ìÊ¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁª¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉáÃÊ¤ÎÊª¸ì¤Îºî¤êÊý¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ä½ñ¤½Ð¤·¤«¤é¤À¤È¡¢Êª¸ì¤òÅ¾¤¬¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÊ¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡© ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£
ËôµÈ¡¡ËÍ¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Êª¸ì¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤òÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢½ª¤ï¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ Åý·×¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ªÂê¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤«¤é´¬¤Ìá¤·¤ÆÊª¸ì¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ¬¤Î»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë»Å»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½ª¤ï¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤¦»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ºÇ½é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊª¸ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÎµÆ¬¼ØÈø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËôµÈ¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î°ìÊ¸¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é°ÂÁ´¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËôµÈ¡¡º£¤Î¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡½ËÍ¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¨¶½¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ë¤È¤«¡¢1½µ´Ö¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥³¥ó¥È¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¸åÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Ë¿·¥Í¥¿¤ò²¼¤í¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢ÁêÊý¤¬¡Ö²È¤Ë¤³¤ó¤ÊÊÑ¤Ê·Á¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Ì¿¿¤À¤±¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤«¤éÊª¸ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½ñ¤½Ð¤·¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀßÄê¤À¤«¤é¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ¬¤Î»È¤¤Êý¤¬¤ªÂêÁª¤Ó¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤º¤ÏÀßÄê¤äÆ»¶ñ¤¬Àè¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÅ¸³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ËôµÈ¡¡¤Ç¤â¡¢¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢ÀßÄê¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¿¬¤¹¤Ü¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÎºîÀï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã»¤á¤Ë½ª¤ï¤é¤¹¤«¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤«¡£ÅÓÃæ¤Ç°ì²ó¤Ç¤Ã¤«¤¤À¼¤ò½Ð¤¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¸³«¤òºî¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯4¡¢5Ê¬¤Ï»ý¤ÄÂÎ´¶¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êª¸ì¤Ç¤âÉ¬¤º¡¢ÀßÄê¤¬¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÈÅù²Á¤°¤é¤¤¤ÎÅ¸³«¤òÅÓÃæ¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£
ËôµÈ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤¾å¤²¤ë»þ¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢ÁÏºî¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¤«¡©
ËôµÈ¡¡ËÍ¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÈ¯ÁÛ¤Ç¤¤¿»þ¤È¡¢¤Ç¤¤«¤±¤Æ¤ë»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢´°À®¤·¤ÆÃ¯¤«¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þ¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¿´¶³Ð¤À¤±¤Ç½ñ¤¤¤Á¤ã¤¦¤È¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤éËÜÍè¤Î¼«Ê¬°Ê¾å¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤»¤¿»þ¤ä¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤Ç¤¤¿»þ¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤³¤Î¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤òºî¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
ËôµÈ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤ªÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤º¡¢³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡½¡½¤¤¤Ä¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«ºî¼«±é´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¹´Â«¤µ¤ì¤Ê¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁ´Éô¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤è¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¡¢1¹ÔÌÜ¤¬½ñ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î´î¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ËÍ¤â¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤À¶õ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤¿»þ¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´°À®¤µ¤»¤ë»þ¡£ËÜºî¤ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊÛÅö¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤ÏÃæ²ÚÊÛÅö¤òºî¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¡¢¶ñºà¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥¥Þ¤¬¶õ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎºÇ¸å¤Î³«¤¤¤¿»°³Ñ·Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÆþ¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ²¿¤«¤Ê¡© ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö½Õ´¬¤¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÚ¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÆþ¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£
ËôµÈ¡¡ÊÌ¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¸¤ã¥µ¥Ü¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡ÄÂçÂÎ¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤ªÂê¤ò¼õ¤±¤Æºî¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£³¨ËÜ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¼«ºî¼«±é¤ÎÊª¸ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤ªÂê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÏ»Î¤ä¡¢È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÏÃ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ëºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
ËôµÈ¡¡¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤ªÂê¤òÂ¾¤Î¿Í¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤ºî¶È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÂê¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËôµÈ¡¡ËÍ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Îºî¤ë¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤ì¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥è¥·¥¿¥±¡¡µÕ¤ËÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëËÍ¤é¤Ï¹¬¤»
¡½¡½ÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ËôµÈ¡¡ÁÏºî¤Ç¶ì¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì²¤¿¤¤¡¢¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ñ¤¤¤Æ¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºî¤Ã¤¿¸å¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ª»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï¹¬¤»¤À¤·¡¢ºî²È¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¼Ò²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼Ò²ñ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ËôµÈ¡¡¤·¤«¤â¤Û¤ÜÁ´°÷¡¢³Ø¹»¤ÇºîÊ¸¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢»ú¤¬½ñ¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Á´°÷¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤Ç¤âËÍ¡¢Ê¸¾Ï¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¾®Àâ²È¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¨¤È»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È¡¢°Õ³°¤È¥º¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ËôµÈ¡¡¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëËôµÈ¤µ¤ó¤È¡¢³¨¤È¸ÀÍÕ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤³¤ÎËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËôµÈ¤µ¤ó¤¬Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤ÆËÍ¤¬³¨¤òÉÁ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¦Ãø¤â¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤»¤º¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï³¨¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤Ï³¨¤È»ú¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ú¤À¤±¤ÇÆÉ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ªÏÃ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤ÏÊ¸»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤±¤ÇÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤µ¤»¤ë¥×¥í¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¡¢Á°²ó¤«¤éÆ§½±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ËÜ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ËÜ¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éËÜ¤Ï¤¤¤¤
¡½¡½¡Ø¤½¤ÎËÜ¤Ï¡Ù¤È¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
ËôµÈ¡¡ËÜ¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ã¯¤âÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Ì¾ºî¤È¤·¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡Ê¤ÎÃæ¤Ë¡Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ã¯¤¬¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¤«¤éÈëÌ©¤¬Ê¹¤±¤ëÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËËÍ¡¢ËÜ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜ¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¥Ý¥³¥Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬Ã¯¤«¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤ë¡£¤À¤«¤éËÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµß¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¤¬¤¯¤À¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ËÜ¤ò½Ð¤½¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿¡¢²¿¤«¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤éÇä¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤òµß¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢ËÜ¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ê¤Ï¤º¡£ËÜ¤Ï¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¼«Í³¤µ¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ËôµÈ¡¡ËÜ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÅ¬Åö¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Àµ¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È»¦È²¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÏÂ¤¤Ë¤ÏÀµ¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ê¤Î¤â¡¢ËÜ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼ª¤òºÉ¤²¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·´¶¤Ë¡¢100Ç¯Á°¤ÎËÜ¤ËËÍ¤é¤¬´¶Æ°¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¡¢ËÜ¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀ¤´Ö¤«¤éÃ¡¤«¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎËÜ¤¬100Ç¯¸å¤ËÂçÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤½¤ì¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£
ËôµÈ¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÊÑ¤ÊËÜ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ÆËÜ¤Î¿·¤·¤¤ÈÇ¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎËÜ¤¬Ê¿¶Ñ²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡º£²ó¤Î¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ë¤â¡¢¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜ¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ËÜ¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ËÜ¤â¶ÌÀÐº®ÞÂ¤À¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤â¤³¤Î¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÀîÊÕÈþ´õ¡¡»£±Æ¡áÅçËÜ³¨Íü²Â
°áÁõ¶¨ÎÏ¡ÊËôµÈ¤µ¤ó¡Ë¡á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¡Ê»²¹Í¾¦ÉÊ¡Ë¡¿A SOCIALIST(¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ð¡¼ info@overriver.com) ¤½¤ÎÂ¾¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª