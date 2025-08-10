¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ç»ô¤¦¤Î¤Ç¤Ã¡×¤È¤Ã¤µ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤âÇ¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤Ê¤·¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¡¿¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä
¡¡¼ù¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä¡×¤Ç11É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¯¤¢¤Æ¤Î¤Ê¤¤Ç¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼¡¡¹¤ÈÇ¤ò°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼ù¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï11É¤¤ÎÇ¤ÈÊë¤é¤¹Âç²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä 11É¤¤È2¿Í¤ÎÊë¤é¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¼ù¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÈÇ¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¤«¤ï¤¤¤¯³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤äÂ¿Æ¬»ô¤¤¤Î¶ìÏ«¡¢¤½¤·¤ÆÈá¤·¤¤¸½¼Â¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡YouTube¤ÇÏÃÂê¡ª¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä 11É¤¤È2¿Í¤ÎÊë¤é¤·¡Ù¤Ï¡¢Ç¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤âËþºÜ¤Î¡¢11É¤¤ÎÇ¤È2¿Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡ª
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä 11É¤¤È2¿Í¤ÎÊë¤é¤·¡Ù¡Ê¤æ¤¤è¤ß¡§Ãø¼Ô¡¢¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä¡§´Æ½¤/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
