¡¡¼ù¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä¡×¤Ç11É¤¤ÎÊÝ¸îÇ­¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¯¤¢¤Æ¤Î¤Ê¤¤Ç­¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼¡¡¹¤ÈÇ­¤ò°ú¤­¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼ù¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï11É¤¤ÎÇ­¤ÈÊë¤é¤¹Âç²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¼ù¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÈÇ­¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ç­¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¤«¤ï¤¤¤¯³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç­¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤äÂ¿Æ¬»ô¤¤¤Î¶ìÏ«¡¢¤½¤·¤ÆÈá¤·¤¤¸½¼Â¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡YouTube¤ÇÏÃÂê¡ª¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä 11É¤¤È2¿Í¤ÎÊë¤é¤·¡Ù¤Ï¡¢Ç­¤¬¹¥¤­¤Ê¿Í¤ËÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤âËþºÜ¤Î¡¢11É¤¤ÎÇ­¤È2¿Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡ª

¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä 11É¤¤È2¿Í¤ÎÊë¤é¤·¡Ù¡Ê¤æ¤­¤è¤ß¡§Ãø¼Ô¡¢¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä¡§´Æ½¤/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿