累計6万個以上の販売実績を誇るTIDYシリーズから、新たに「TIDY BOX」が登場！

“革を通して世の中に喜んでもらえるようなモノを提供する” をコンセプトに商品展開しているハレルヤから、またもユニークなアイテムがリリースされています。

身の回り品をスマートに整理整頓できるコンパクトな本革バッグをお得にゲットしたい人は、とりあえずチェックしておきましょう。

ユニークなボックス形状のデザイン

「TIDY BOX」最大の特長は、荷物を分割収納できる2層構造にあります。

コンパクトなショルダーバッグを2個並列に合体したようなスタイルは、使い勝手を追求したメーカーの結論。縫製と型紙の試行錯誤を重ね、TIDYシリーズを名乗るに値するスマートな整理整頓のしやすさと収納力を実現しています。

ガバッと大きく開くファスナーは、中身が見やすく、取り出したいものをすぐに見つけることができるもの。

いずれもマチが広いボックス型になっているので、一眼レフカメラなどの撮影機材もラクラク収納可能になっています。

正面側と背面側で装備しているポケットのスタイルが違っているので、用途に合わせて小物類を仕分けましょう。

ハンドバッグを2個持ち歩いているかのように、片方にはガジェット類、もう片方には日用品などと仕分けておけば、使い勝手が良くなるのはもちろん、探し物を減らすことにもつながります。

鞄の中を整理整頓。2層構造と底面ギミックで暮らしを快適に【TIDY BOX】

日常の移動を便利にするギミック

また、まさかと思わされたアイデアがこちらのポケット。

底面のICカードポケットは、バッグからカードを取り出すことなくタッチ決済を可能にしてくれるもの。撮影のためにカードの頭を見せていますが、ポケットには落下防止のかえしが付いているので、きちんと収納しておけば落としてしまう心配は無用です。

交通系ICカードをセットして、電車移動をもっとスムーズにしてしまいましょう。

自転車の鍵などをセットしておくのに便利な外側チャームは、ショルダーストラップをセットするDカンに吊り下げられています。

使用頻度の高いアイテムを付けておけば、利便性をグッと高めることが可能になります。

4Wayにスタイルチェンジ

「TIDY BOX」には2種類のストラップが付属しており、付け外しすることで、ショルダーバッグ、ボディバッグ、セカンドバッグ、バッグインバッグの4通りに使い分けが可能です。

ワイドベルトは荷物が多いときでも肩への負担を軽減し、タイトベルトはスリムで華やかな印象を演出してくれますので、シーンに合わせて選択していただければ。

写真のブラック以外に、キャメル、グリーン、ピンクベージュの4色展開になっている「TIDY BOX」は、使い込むほどに体に馴染むベジタブルタンニンレザー製。時間とともに美しい経年変化を楽しむこともできます。

長く愛用できる天然皮革ボックスバッグについての詳細は、ぜひ以下のリンク先でチェックしてみてください。

