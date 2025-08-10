アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、東芝の萩原義輝捕手（２４）を取り上げる。流通経大時代から肩の強さは折り紙付き。社会人野球を経験し、総合力の高い守りの要に成長した。

肩は捕手の「命」。萩原は、１・８秒台なら速いとされる二塁への送球タイムで、驚異の１・７５秒を計測したことがある。「肩の強さが自分の武器。ボールの握り替えには自信があります」。スカウトからは「ドラフト候補の捕手で、スローイングは一番いい」との声も上がる。

守りだけでなく、打力も兼ね備える。流通経大では２年秋から５季連続で３割４分以上の打率をマークし、通算４本塁打を放った。“打てる捕手”は希少な存在だ。

大学ではドラフト指名漏れを味わった。「『あの段階でプロに行っても通用しない』ということだったと解釈しています」。本格的に捕手というポジションに取り組んだのは、大学１年から。それだけに、レベルの高い社会人での経験は貴重だった。「投手とのコミュニケーションや、ブロッキングが成長しました。キャッチャーとしての総合力のベースが固まってきたかなと思います」と手応えを口にする。

２８日から始まる都市対抗野球は、自身のスキルアップを示す絶好のチャンスだ。「キャッチャーは、勝つことが一番のアピール。都市対抗で優勝すれば、勝てるキャッチャーの証明になる」。日本一という大きな夢を胸に、東京ドームの舞台に立つ。（浜木 俊介）

◆萩原 義輝（はぎわら・よしあき）２００１年４月６日、千葉県生まれ。２４歳。東海大相模では１年春に初めてベンチ入り。３年夏の甲子園に背番号１２でベンチ入りし、途中出場で内野を守った。東京新大学リーグの流通経大では、１年秋からレギュラーとしてリーグ戦に出場。２４年に東芝入社。１８０センチ、８５キロ。右投左打。