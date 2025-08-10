東京女子プロレスは9日、東京・品川ザ・グランドホールで夏のシングルトーナメント「東京プリンセスカップ」準々決勝を開催した。遠藤有栖が“東京女子のエース”山下実優を破る大殊勲で初の4強入りを果たした。前半から山下はサッカーボールキックを連打するなど厳しい攻めが目立った。それでも山下のスリーパーから抜け出した遠藤はキャメルクラッチで締め上げるもエスケープ。山下はエプロンの遠藤めがけてリターンクラッシュを叩き込み、場外に蹴り落とす。山下がリングに戻し、遠藤は磐梯山で反撃もカウントは2。山下は投げ捨てジャーマン、ハイキックで追い込むも、遠藤はスーパーキックで応戦。最後は水車落とし、スーパーキック、什（じゅう）の掟を決めて3カウントを奪取した。

殊勲の遠藤は「山下さんとの対戦が決まって、私は過去のことが蘇ってきて。デビューしたてのときのシングルでは手も足も出なくて、今できることを精いっぱいでしがみつくしかなかったし…。最近ではタッグベルトを直接負けて失って、めちゃめちゃ悔しい思いをした。でも、この過去がなかったら、今の遠藤有栖はいないと思うから。こんな気持ちにさせてくれた山下さんに救われてます。めちゃめちゃ燃えるから、山下さんとはまだまだこれからも戦っていきたい。そして遠藤有栖はこのトーナメントを制覇します」と言い切った。大会終了後、準決勝の組み合わせ抽選会が行われ、遠藤は荒井との対戦が決定。遠藤は「ホントになんで毎回毎回、大事なとこで荒井優希が来るんだって感じ。荒井優希、私は負けっ放しです。勝ったことないです。これはもう荒井優希に勝って、決勝に行って、トーナメント優勝する！」と宣言した。

またプリプリ王者・瑞希を下した中島翔子、“現役JKレスラー”の風城ハルを下した渡辺未詩も4強入り。両者が準決勝で対戦する。

▽トーナメント準々決勝無制限1本

○渡辺未詩（12分56秒 リバース・パラドックス）風城ハル●

●上原わかな（9分39秒 サソリ固め）荒井優希○

●山下実優（12分30秒 片エビ固め）遠藤有栖○

※什の掟

●瑞希（18分30秒 片エビ固め）中島翔子○

※ダイビング・セントーン