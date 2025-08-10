韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第4話にて、日本人練習生のタイガが安定した実力を見せた。

【映像】脚が長すぎる！異次元スタイル日本人練習生（全身姿も）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「イケ散らかしてる」「アイドルとして完璧！」

日本人練習生のタイガは、2023年に開催され、NEXZを輩出したオーディション『Nizi Project Season2』に参加していたことでも知られる身長180cmの20歳。8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」で、東方神起の「Rising Sun」チームに所属している。

レジェンドの楽曲を披露するにあたり、本番のステージにメンバーは、カリスマ性に満ちたネイビーの衣装で揃えて登場。タイガは片袖がノースリーブになったアシンメトリーなジャケットをセクシーにまとい、顔の小ささとスタイルの良さが生きるスタイリングだ。

タイガは長い手足を存分に生かして終始キレのいいダンスを披露し、ラップパートでは力を抜いて倒れていくような高度な動きも見せる。ダンスブレイクでは重いビートに体を委ね、ラップパートではジャケットをめくって見事に割れたシックスパックの腹筋を見せ、観客に悲鳴を起こした。

タイガのパフォーマンスにフォーカスしたYouTubeのファンカムには、「シンプルにめちゃめちゃダンス上手いしステージ映えがすごい」「腰の位置やばい」「身長高くて手足長くて顔が小さい」「顔ちっさくて手足長い」「脚長っ！」「イケ散らかしてる」「アイドルとして完璧！」「突然の腹筋公開に画面割れた」「ダンスもめちゃ綺麗」と絶賛のコメントが相次いでいる。

観客による投票の結果、タイガはライバルチームで同じパートのマサト（21歳）に39対146で大敗。悔しさからタイガは涙を流し、メンバーと抱き合ってお互いをねぎらった。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）