将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」予選Bリーグ2位決定戦が8月9日に放送された。予選突破をかけたこの戦いでは、チーム永瀬からチーム天彦に“ヘッドハンティング”された増田康宏八段（27）が、3戦全勝と佐藤天彦九段（37）の期待通りの大活躍！チーム天彦が最終スコア5勝3敗で勝利し、本戦進出を決めた。また、“常勝軍団”として優勝候補の筆頭に挙げられていたチーム永瀬は、初の予選敗退を喫した。

エースを巡る因縁対決となった両軍の激突は、“ヘッドハンティング”に成功したチーム天彦が制した。増田八段の先発で好発進を遂げたチーム天彦は、過去に優勝2回の超強豪・チーム永瀬を相手にリードする展開に。4局目を終えた時点で3勝1敗と白星が先行した。

しかし、第5局で2度目のリーダー対決となると、永瀬拓矢九段（32）が華麗に逆転を決めて勝利。これに呼応するようにチーム永瀬の佐々木勇気八段（31）もチーム天彦の広瀬章人九段（38）を破って連勝を飾った。3勝3敗と追いつかれた形となったチーム天彦だったが、予選突破に向けてその闘志が折れることはない。第7局で佐藤九段が羽生善治九段（54）から白星を奪い、チーム勝利に王手をかけた。

そして第8局では、この試合のメインカードとも言える永瀬九段VS増田八段戦が実現。過去5回の大会のすべてでチーム永瀬の主力だった増田八段だったが、今期はドラフトのくじ引きで“鉄の絆”が崩壊。元メンバー対決とあり、その星のゆくえに大きな注目を集めることとなった。角換わりの出だしから永瀬九段が主導権を握ったかと思われたが、最後は増田八段が盛り返して勝利。元リーダーに対して“恩返し”を決めた増田八段が3戦全勝の活躍で決着を付けた。

本戦進出が決まった佐藤九段は、「ホッとした」と晴れやかな表情。予選ではなかなか個人成績が振るわなかっただけに、「自分の調子が上がるまで2人が星を作ってくれた」とチームメイトに感謝していた。「増田さんの貢献も凄すぎますが、総力戦でこうして勝ち抜けたのが嬉しい」とコメント。「広瀬さんはダブルリーダーという感じで重みを分かち合ってくれて、増田さんはまさに“ヘッドハンティング”してきた通りの活躍をしてくれる。チームがエネルギーに満ちている感じなので、またこのチームで戦えるのが楽しみ。頑張りたい」と意気込みを語った。

本戦は藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）率いるチーム藤井、豊島将之九段（35）がリーダーを務めるチーム豊島、菅井竜也八段（33）のチーム菅井、そしてチーム天彦の4チームで優勝を争う。今年の最速・最強のチームはどこか。熱き戦いのゆくえからますます目が離せない。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

