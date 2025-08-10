小池里奈、グラビアカットに「色気半端ない」「ボディラインがエグい」 17年前のドラマ写真にも反響「うらら、懐かしい！」
俳優の小池里奈が、10日までに自身のインスタグラムを更新。5日発売の『週刊FLASH』（光文社）グラビアカットと撮影秘話を明かした。
【写真】ボディラインエグい！圧巻グラビア＆なつかし写真を公開した小池里奈
同誌で、小池は初撮りおろしを披露。8ページにわたるグラビアでは、オールランジェリーで透き通る柔肌を披露してくれている。今年でデビュー21周年を迎え、大人の表現力がグンと増した姿を見せている。
小池は「朝から笑いの絶えないとってもアットホームな現場でした(メイキングあげますね〜編集がんばります〜笑)。誌面&写真集にもほんわかな雰囲気が写真集にも出てると思います。楽しかったなぁ…(カメラマンの前さんとは「不思議少女加藤うらら」、「おねがいかなえてヴェルサイユ」ぶりでグラビアでご一緒できたのは激アツでした)なつかしの写真も添えておきます。どちらもぜひチェックしてね〜」と投稿。
ファンからは「色気半端ない」「ボディラインがエグい」などといった感想とともに、2008年放送のドラマ『不思議少女加藤うらら』の写真にも「うらら、懐かしい！」「うらら大好き！」などといった感想も寄せられている。
