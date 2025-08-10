¡ÖËüÇîICOCA¡×¤Ä¤¤¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ø ¿ôÎÌ¸ÂÄê1¿Í1ÅÀ ¥¥ã¥é2ÂÎ¤¬¡ÈÂçºå¥°¥ë¥á¡ÉËþµÊ
JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîµÇ°ICOCA¡×¤ò¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡Ö²ñ¾ì³°¡×¤Ç¤âÈÎÇä
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤È¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÀ¾ÆüËÜ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Í¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîµÇ°ICOCA¡×¡ÊËüÇîµÇ°ICOCA¡Ë¤ò¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤âÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîµÇ°ICOCA¡×¡Ê²èÁü¡§JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë
¡¡ËüÇîµÇ°ICOCA¤Ï¡¢ICOCA¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥«¥â¥Î¥Ï¥·¤Î¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈËüÇî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¡¢Âçºå¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬·ôÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ÎJRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎÆü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖWESTER¥â¡¼¥ë¡×¤ÇËüÇîµÇ°ICOCA¡Ê¥Á¥ã¡¼¥¸500±ß¡Ü¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È500±ß¡Ë¤È¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï3200±ß¡ÊÁ÷ÎÁÊÌ¡Ë¡¢¸ÂÄê1Ëü5000¥»¥Ã¥È¡¢¹ØÆþ¤Ï1¿Í1¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡£8·î19Æü10»þ¤«¤é¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡ÖÂÔ¹ç¼¼¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢Àµ¸á¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢9·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢ËüÇîÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢²ñ¾ìÆâ¸ÂÄêËüÇîµÇ°ICOCAÉÕ¤¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£