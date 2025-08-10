衆院議員の河野太郎氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演し、番組コメンテーターで元衆院議員でタレントの杉村太蔵が、自民党が参院選で負けた要因について「ずばり言って下さい、誰が悪いんですか」と迫った。

番組に生出演した河野氏に、杉村は「昨年の総選挙は政治と金の問題が大きかった。都議選は小池さんが強かった。今回の参院選の大敗は自民党にとって深刻で、物価高対策に対する真正面からの政策論争に完敗したんじゃないかと思うんです」と持論をぶつけた。河野氏は小さくうなずきながら耳を傾けた。

杉村は「野党が主張する消費税減税。それ、できないと。財源と富裕層にまで恩恵がいく。その数日後に総理は所得制限無しで全国民に一律２万円。これじゃあ何を言ってんですかと。こういった政策論争の敗北が、さきほど河野太郎さんもそれが原因だと最初から分かっていたと。自分の力不足だと。ということは今の石破政権で誰が力を持っているんですか？だれがこんな訳の分からない政策を遂行しようとしているのか。森山幹事長ですか？責任は」と強気な口調で尋ねた。

河野氏は「石破さんが石破流でできなかった。いろんな声を聴いて、それを出そうとしたと思うんですけど」と石破首相が多くの人の意見を聞いた結果だと答えると、杉村は「ずばり言って下さい！誰が悪いんですか？」となかば険しい表情でツッコんだ。

河野氏は「それはいろんな声があるんだと思うんです。ひとりだけではない。政策の決定はいろんな人が、いろんなことを言って総理が決断したのだと思う。自民党として財政再建なのか、物価高の原因は円安ですから、円安をどう対応するのかが根本の問題。そうではなくて給付というのは安易なやり方だった」と冷静に答えた。