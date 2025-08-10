HGホテルズ&リゾーツが、秋から冬にかけての旅行をお得に楽しめる「東アジア＆太平洋地域 8月セール」を開催しています。2025年8月18日（月）までの予約限定で、対象ホテルの宿泊が最大25%オフとなります。さらに、IHGワンリワーズ会員なら最大30%オフで予約が可能です。今回のセールには、まもなく新規開業する「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」や「ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」も含まれており、憧れの旅先をお得に楽しむ絶好のチャンスです。

IHGが期間限定セールを発表 憧れのホテルへお得に

IHGホテルズ＆リゾーツは、2025年8月5日(火)〜8月18日(月)の予約期間限定で「東アジア&太平洋地域 8月セール」を実施します。宿泊対象期間は2025年8月8日(金)〜12月31日(水)で、夏休みや年末の旅行計画に活用できます。

割引率は通常で最大25％、IHGワンリワーズ会員であれば最大30％オフとなり、朝食付きと素泊まりの両方のプランが対象です。また、中華圏を除くほとんどのホテルでは、到着の31日以上前ならキャンセル料なしで予約変更が可能なため、早めの計画でも安心です。

注目ホテルをご紹介！

【北アルプスのリゾート】 ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん: 9月2日グランドオープン予定の新館に、天然温泉のビューバスが備わります。

【箱根の自然とアート】 ホテルインディゴ箱根強羅: 全室に天然温泉風呂があり、アートに彩られた空間が魅力です。

【都心のプレミアムホテル】 voco大阪セントラル: ビジネス・レジャーに便利な中之島エリアに位置するプレミアムホテルです。

北アルプスのリゾート「ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」

ホテルのイメージ

長野県の大町温泉郷に位置する「ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」も今回のセール対象です。北アルプスの自然に囲まれ、立山黒部アルペンルートや黒部ダム観光の拠点として最適なリゾートホテルです。

2025年9月2日には、全室に天然温泉のビューバスを備えた新館がグランドオープン予定で、四季折々の景色を眺めながら湯浴みを愉しむことができます。

箱根の自然とアートに浸る「ホテルインディゴ箱根強羅」

ホテルのイメージ

セール対象の「ホテルインディゴ箱根強羅」は、全客室に天然温泉風呂が備わっているのが魅力です。早川のせせらぎを聞きながら、プライベートな空間で心ゆくまで温泉を堪能できます。

館内はアートやクラフトが散りばめられたデザイン性の高い空間が広がり、ダイニングでは地元の食材を活かした料理を提供。箱根の伝統と現代的な感性が融合した滞在を体験できます。

大阪の中心でくつろぐ「voco大阪セントラル」

ホテルのイメージ

大阪の中之島エリアに位置するプレミアムホテル「voco大阪セントラル」もセール価格で宿泊可能です。ビジネスにもレジャーにも便利なロケーションでありながら、スタイリッシュで自然光あふれる空間が、都会の喧騒を忘れさせてくれます。

レストラン「LOKAL HOUSE」では、地元の旬を活かした料理を味わうことができ、vocoならではの心地よいおもてなしで旅の疲れを癒してくれます。

9月開業の新リゾート「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」も対象

ホテルのイメージ

2025年9月12日に開業を予定している「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」も、今回のセール対象ホテルに含まれています。都心からのアクセスも良く、豊かな自然の中で四季折々の美しさを感じられるオールシーズンリゾートです。スキーやゴルフなどのアクティビティの後は、天然温泉でリフレッシュできます。

IHGホテル「東アジア＆太平洋地域 8月セール」概要

・予約期間: 2025年8月5日(火)〜8月18日(月)

・宿泊期間: 2025年8月8日(金)〜12月31日(水)

・割引率: 最大25%オフ（IHGワンリワーズ会員は最大30%オフ）

・対象地域: 日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドなど

・ポイント: 中華圏を除くほとんどのホテルで、31日以上前の予約ならキャンセル料なしで変更可能

IHGホテルズ＆リゾーツが、夏から年末にかけての旅行をお得に楽しめる「東アジア＆太平洋地域 8月セール」を開催します。新規開業のホテルも対象となる注目のキャンペーンです。この機会に、憧れのホテルへ旅してみてはいかがでしょうか。

（画像：IHGホテルズ＆リゾーツ×IHG・ANA・ホテルズグループジャパン）

