¡ÖÃæ¹ñÊ¼¤Î°äÂÎ¤¬º¿¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Æ¡×·¬¸¶À¬Ê¿¤µ¤ó¸ì¤ëÀïÁè¥È¥é¥¦¥Þ¡ÖÆüµ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Éã¤¬Ë½ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û²¥¤é¤ì¤ë¤¿¤ÓÊì¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤«Ìá¤é¤Ï¤ë¡×¤È¡Ä·¬¸¶À¬Ê¿¤µ¤óÌÀ¤«¤¹¡ÖÉã¤òÊÑ¤¨¤¿ÀïÁè¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡×¤«¤éÂ³¤¯
¡ÖÀï¸å80Ç¯¤Îº£¤³¤½¡¢²þ¤á¤ÆÀïÁè¤Î¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ¾Êª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿·¬¸¶À¬Ê¿¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤À¡£
À¬Ê¿¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ï1938Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö½¾·³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½ÐÀ¬Á°¤ÎÉã¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊì¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢À¬Ê¿¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤ëÉã¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ¯¤«¤º¡¢¾ï¤ËË½ÎÏ¤ÇÊì¤äÂ©»Ò¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤ëË½·¯¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¢£¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤é»¦¤¹¤¾¡ª¡×¡£¼¡·»¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¡¢Éã¤ÏÊì¤Ë±þ±ç¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿
¸¥¿ÈÅª¤ËÆ¯¤¯Êì¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢1963Ç¯¡¢2¿Í¤Î·»¤ÈÆ±¤¸Åìµþ¤ÎÀ®¾ëÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ®¾ëÂç³Ø¤Ï³ØÈñ¤¬¹â¤¯¤Æ¤Í¡£Åö»þ¤ÎÆþ³Ø¶â¤Ï30Ëü±ß¡£¤±¤É¡¢¡Ø·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡Ø¤Û¤Ê¡¢¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¤¬¤ó¤Ð¤ë¡Ù¤È¡¢¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
È¿ÂÐ¤¹¤ë±É¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ®¾ë¤ÎÆþ³Ø¶â¤Ï5Ëü±ß¤ä¡×¤È¤´¤Þ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¡¢³ØÈñ¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁêÅö¶ìÏ«¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¼¡·»¤Îºß³Ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿1Ç¯´Ö¤Ï¡¢¼è°úÀè¤Ë¡ØÉ¬¤º¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¡¢À®¾ëÂç³Ø¤Ï¿å±Ë¶¥µ»¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¿å±Ë»°·»Äï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿·¬¸¶·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÂç³Ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¡¢ËÍ¤é·»Äï3¿Í¤ò¡¢¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤«¤é¿å±Ë¶µ¼¼¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Êì¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é±Ë¤®¤¿¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢ÂÎ¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿Æ¤«¤é¡Ø±Ë¤¤¤À¤é¤¢¤«¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£¤½¤ä¤«¤é¡¢3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ËÌ´¤òÂ÷¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Â©»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¿å±Ë¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¡£À¬Ê¿¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø»þÂå¡¢ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤ÎµþÅÔÉÜÃæ³ØÀ¸¤Î¿·µÏ¿¤ò5Ç¯´ÖÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1964Ç¯¡¢À¬Ê¿¤µ¤ó¤¬Æó½½ºÐ¤Î¤³¤í¡£¼¡·»¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¿åµå¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ö¤±¤É¿ÆÉã¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤ó¡£¡Ø¿åµå¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥Í¤Ë¤â¤Ê¤é¤ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤µ¤»¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤È·ãÅÜ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Êì¿Æ¤òÀÕ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÆÀÌ¤ß¤ó¤Ê¤¬¼¡·»¤Î±þ±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯²ñ¾ì¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢Êì¤À¤±¤Ï¹Ô¤«¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°¹Ô¤Ã¤¿¤é»¦¤¹¤¾¡£Î¥º§¤¹¤ë¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÉã¤Ë¶¼¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡ØÎ¥º§¤·¤¿¤é¤¨¤¨¡Ù¤È¸À¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÀïÁè¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Î¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¤ï¡×
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢Í£°ì¡¢É×¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢µþÅÔÉÜ¼çºÅ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤ÎÊì¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë²ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¡¢°ìÄ¥Íå¤ÎÃåÊª¤òÃå¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¾´¾õ¤ÈµÇ°ÉÊ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤ÎÆü¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¸³¶¡¢É½¾´¾õ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´½¤ËÇ¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¤¿À¬Ê¿¤µ¤ó¡£Â´¶È¸å¤ÏµþÅÔ¤ËÌá¤ê¡¢Âçºå¤Î¼òÌä²°¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤Î±Ä¶È¤ËËÛÁö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¿å±Ë¤òÂ³¤±¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½¨»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¿È¤ò¸Ç¤á¤Æ·ø¼Â¤ËÊâ¤à¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤ÇÀ¬Ê¿¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò180ÅÙÊÑ¤¨¤ëÂçÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
±Ä¶ÈÅÓÃæ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿µÊÃãÅ¹¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ê¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¡£¤½¤³¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ò´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Êç½¸¡Ó¤Îµá¿Í¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ºÊ¤Ë¤âÆâ½ï¤Ç±þÊç¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÎä¤ä¤«¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£±Ä¶È¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÎÍÑ»î¸³¤ÎºÝ¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¡ª¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥À¥á¤Ç¤â¤ªÁ°¤Ï±Ä¶È¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤È¡¢´´Éô¤é¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ç³Ê¡£
1969Ç¯¡¢À²¤ì¤Æ´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¡£É¸½à¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢·¬¸¶À¬Ê¿¤ÎÃÂÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Æþ¼Ò6Ç¯ÌÜ¡¢31ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¡ªÅÚÍËÆü¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÇ¯¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¹Åç¥«¡¼¥×¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£¹Åç¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÁû¤®¤ä¡£¤½¤·¤¿¤é¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¡ØÃ¯¤«¡¢ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¹Åç¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤¹¤ë¥¢¥Û¤Ï¤ª¤é¤ó¤«¡©¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡ª¡¡¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë²¥¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¼ê¤òµó¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ°Æü¡¢ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¹Åç±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿À¬Ê¿¤µ¤ó¡£
¡ÖÂçÀ¼¤Ç¡¢¡ØÌÀÆü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¬ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤À¤é¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¤·¤È¤ó¤¾¡ª¡¡¤³¤³¤Ï¹Åç¤¸¤ã¡ª¡Ù¤È¡¢¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤«¤é¥Ð¥Á¡¼¥ó¡¢²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¤¦¤±¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢10Ç¯Â³¤¯ÅÁÀâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÀ¬Ê¿¤ÎÄ©Àï¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤³¤«¤é¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡£ÆÍ·â¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤Î¼«Âð¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤È³ÊÆ®¤·¤Æç½Éô¤ò¤Þ¤ì¤¿¤ê¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢À¬Ê¿¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ò°Æ¤¸¤Ä¤Ä¡¢³èÌö¤ò´î¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢±É¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¡£¥¢¥Û¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤È¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê±É¤µ¤ó¤¬¡¢¤¿¤À°ìÅÙ¤À¤±¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¤ªÁ°¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ª¤â¤í¤¤¸À¤¦¤Æ¤ë¡£°ì²ó¡¢¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤Ý¤Ä¤ê¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤À¬Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤µ¤é´®Ç¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡£¿ÆÉã¤¬Íè¤Æ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ì¤Ø¤ó¤Ç¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿±É¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¸å¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉã¤¬»ö¸Î¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤¿¤Ã¤¿1981Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÈÕÇ¯¡¢¿ÆÉã¤ÏÉÛÃÄÅ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¯¤ÇÉÛÃÄ¤òÇÛÃ£Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¡£¥ß¥¾¤ËÍî¤Á¤ÆÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Ìó2½µ´Ö¤ÎÆþ±¡¤Î¸å¡¢±É¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯74Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤â¤Ã¤È¿Æ¹§¹Ô¤·¤È¤¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ë´¤¯¤Ê¤ëÀ£Á°¤Þ¤Ç¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤è¤½¤Î½÷¤ò²È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Êì¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
·ë¶É¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ï¤ë¡×¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¡£¥Õ¥ß¤µ¤ó¤â¡¢Áòµ·¤Ç¤Ï¤Ä¤¤ËÜ²»¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡ØÀ¬Ê¿¡¢½ËÅÅ¤Ï¤É¤³¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡©¡Ù¤È¸À¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡¢½ËÅÅ¤ä¤Ê¤¯¤ÆÄ¤ÅÅ¤ä¤í¡ª¡Ù¤È¡£¤Ä¤¤¤ËËÜ²»¤¬½Ð¤¿¤Ê¡¢¤È·»Äï¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Ö½Æ·õ¤Ç»É¤»¡×¡£Êì¤Î°äÉÊ¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿Éã¤ÎÆüµ
ÉãË´¤¤¢¤È¡¢·¬¸¶¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ÏÅìµþ¤Ø¡£´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Î½Ð¸þ¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¤¡Ù¤Î»Ê²ñ¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï¡¦»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
Ç¯·î¤ÏÎ®¤ì¡¢2004Ç¯¡£·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï60ºÐ¤Ë¡£35Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¿¦¤¹¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âà¿¦µÇ°ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡Ø¤µ¤é¤ÐÀ¬Ê¿¡¦ºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÈÖ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡£·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥é¥¸¥ª¤Ø¤È°Ü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖABC¥é¥¸¥ª¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢35Ç¯¤ÎËÍ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¼¤ÒÈÖÁÈ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Í¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ë¤â½¢Ç¤¡£ÊüÁ÷¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¹ÖµÁ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿2010Ç¯¡¢ºÇ°¦¤ÎÊì¡¢¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬94ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÊì¤Î°äÉÊ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢1ºý¤ÎËÜ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£É½»æ¤Ë¡Ø¿ØÃæÆüµ¡¡·¬¸¶±É¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿ÆÉã¤¬ÆüÃæÀïÁè¤Ë½ÐÀ¬¤·¤¿¤È¤¡¢ÀïÃÏ¤Ç½ñ¤¤¿¤á¤¿Æüµ¤ä¤Ã¤¿¡£¿ÆÉã¤¬»æÀÚ¤ì¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢Êì¤¬¸«¤Ä¤±¤ÆËÜ¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£30ºý¤Û¤Éºþ¤Ã¤Æ¿ÆÀÌ¤ËÇÛ¤ê¡¢1ºý¤À¤±¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤ä¡£ËÍ¤ËÅÏ¤·¤Æ¤âÆÉ¤Þ¤ó¤È¼Î¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¦¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
200¥Ú¡¼¥¸¤Û¤É¤¢¤ëÆüµ¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢ÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀïÃÏ¤Ç¤Î»´¾õ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÎÙ¤Ë¤¤¤¿ÀïÍ§¤¬¡¢Å´¹Ã¤òÂÇ¤ÁÈ´¤«¤ì¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÌ±²È¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¡¢¿å¤¬¤á¤Î¤Ê¤«¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿½»Ì±¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¾å´±¤¬¡Ø·¬¸¶¡¢·â¤Æ¡ª¡Ù¤È¡£¤Ç¤â¡¢½Æ¤«¤éÃÆ¤¬½Ð¤¨¤Ø¤ó¡£¡Ø¤¢¤¡¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø½Æ·õ¤Ç»É¤»¡Ù¤È¡£»É¤·¤¿´¶¿¨¤Þ¤ÇÁ´Éô½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ó¤Í¤ó¡×
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤À¡£
¡ÖÃæ¹ñ·³¤Î¥È¡¼¥Á¥«¡ÊËÉ±Ò¿ØÃÏ¡Ë¤Ë¹¶¤áÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£Ãæ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÊ¼¤¬10¿Í¤Û¤É¡¢Â¤òÅ´¤Îº¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¿ÆÉã¤Ï¡¢¡ØÃæ¹ñÊ¼¤âÆüËÜÊ¼¤â¡¢ÆóÅùÊ¼¤ÏÂçÊÑ¤ä¡£¾å´±¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤ÏÇØ¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡Ù¤È¡¢¤½¤ó¤Ê°¥¤ì¤ß¤¬½ñ¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½ªÈ×¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Ê¤à¤â»à¡¢°ú¤¯¤â»à¡×¤È¡¢»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¸Á°¡¢ÀïÁè¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÆÉã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆüµ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µ¤»ý¤Á¤Î°ìÃ¼¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
Éã¤«¤é¤ÎÅÁ¸À¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¿ØÃæÆüµ¡Ù¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡ÖÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òÅÁ¤¨¤Í¤Ð¡×¤È¹Í¤¨¤¿·¬¸¶¤µ¤ó¡£¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø·¬¸¶À¬Ê¿ ¿è¤â´Å¤¤¤â¡Ù¤Ë¤Æ¡¢È¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æüµ¤òÏ¯ÆÉ¡£Éã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
À¬Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Éã¤òµö¤¹µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤ëÀ¯¼£²È¤¬¤ª¤é¤ó¡×¡£µ²±¤ÎÉ÷²½¤ò·üÇ°
¡Ö¤â¤·ÀïÁè¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÆÉã¤â¡Ø¤¨¤¨¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¿¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×
Àï¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÉü°÷Ê¼¤¬¡ÈÀïÁè¥È¥é¥¦¥Þ¡É¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¼À´µ¤ò¡ÈÃÑ¡É¤ÈÂª¤¨¤ëÉ÷Ä¬¤â¤¢¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÄ´ºº¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯´µ¼Ô¤Î¥«¥ë¥Æ¤äµÏ¿Ê¸½ñ¤òÄÌ¤¸¤¿¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤«¤éÀï½ýÉÂ¼Ô»ËÎÁ´Û¡Ö¤·¤ç¤¦¤±¤¤´Û¡×¤ÇÆÃÊÌÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤â¡¢²ÆìÀï¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤ëÀº¿À²Ê°å¤ÎµÂÄÍÎ¼Æó¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÎÉã¿Æ¤â¡¢Éü°÷¸å¤Ï¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤òÈò¤±¡¢²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¾É¾õ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤ÇÏ¢º¿¤·¤Þ¤¹¡×
Éã¤Ë²¥¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿À¬Ê¿¤µ¤ó¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¶¯¤¯¼¸¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¿ÆÉã¤Ë²¥¤é¤ì¤¿µ²±¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤«¤é¤Ç¤¹¡×
À¬Ê¿¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦Ä¹ÃË¤Ï¡¢Éã¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Á¡¢¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ë½ÎÏ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î»Ò¤É¤â¤òµÔÂÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀïÁè¥È¥é¥¦¥Þ¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÏ¢º¿¤¹¤ë»öÎã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè¥È¥é¥¦¥Þ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¬Ê¿¤µ¤ó¤¬º£·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¤¤Ê¤¯¤µ¤¤¶õµ¤¤À¡£
¡Ö¹ñ²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿À¯¼£²È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ÎÀïÁè¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤È¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀïÁè¤ò¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀïÁè¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤ä¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤«¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹Ö±é³èÆ°¤äÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ç¤â¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤í¡¢À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿Â¹¤¿¤Á¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î³Ú¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤ä¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ä¤í¤¦¤Ê¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤ëÀ¬Ê¿¤µ¤ó¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡£ÆóÅÙ¤È¡¢ÀïÁè¤¬¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÉãÊì¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢À¬Ê¿¤µ¤ó¤Ï100Ç¯¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÏÂÅÄ½¨»Ò¡Ë