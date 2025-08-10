²¥¤é¤ì¤ë¤¿¤ÓÊì¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤«Ìá¤é¤Ï¤ë¡×¤È¡Ä·¬¸¶À¬Ê¿¤µ¤óÌÀ¤«¤¹¡ÖÉã¤òÊÑ¤¨¤¿ÀïÁè¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡×
Éã¤ÈÂ©»Ò¡£¤è¤¯»÷¤¿2¤Ä¤ÎÌÌ±Æ¡£¤À¤¬¡¢Êâ¤ó¤À¿ÍÀ¸¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÊÒ¤ä¡¢²÷³è¤ÊÀ³Ê¤ÈÈ´·²¤Î¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¡É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿Â©»Ò¡£ÊÒ¤ä¡¢²×Îõ¤ÊË½ÎÏ¤Ç²ÈÂ²¤ò¶ì¤·¤áÂ³¤±¤¿Éã¡£
¤·¤«¤·¡¢·¬¸¶À¬Ê¿¤µ¤ó¤Ï»×¤¦¡£¤â¤·ÀïÁè¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Éã¤Ï¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤âÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Éã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Àï¸å80Ç¯¡¢¤¤¤Þ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÀïÁè¥È¥é¥¦¥Þ¤Î±Æ¶Á¤òÌä¤¦¡£
¢£¡ÖÊì¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ª´ä¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë´é¤ò¼ð¤é¤·¤Æ¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¤â¼è¤ê¤Þ¤Ã¤»¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¦¤Æ¤ä¡£¤³¤¦¤¬¤¨¤¨¤«¤Ê¡£Â¤â¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤«¡©¡×
¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ½Ö»þ¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ¾Êª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡¢·¬¸¶À¬Ê¿¤µ¤ó¡£ÀïÃæÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸æÇ¯81¤À¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤²÷³è¤µ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª·òºß¤À¡£
¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£·Ý¿Í´éÉé¤±¤Î¹ª¤ß¤ÊÏÃ½Ñ¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¤¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥¤¡ªÅÚÍËÆü¤Ç¤¹¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢´ØÀ¾¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Á´¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¸½ºß¤â¡Ö100Ç¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ç¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢ABC¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡Ø·¬¸¶À¬Ê¿ ¿è¤â´Å¤¤¤â¡Ù¤Ê¤É3ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÈÀïÁè¥È¥é¥¦¥Þ¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Éü°÷Ê¼¤ÎÉã¡¢±É¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯74¡Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤À¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤Ï¡¢¤½¤ê¤ã¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ¯¤«¤ó¤È¡¢»Å»ö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊì¿Æ¤Þ¤«¤»¡£°û¤ó¤À¤éÌÜ¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡£ËÍ¤é¤Ï¡¢¿ÆÉã¤Î¿©»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÀµºÂ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤¿¤À¤±¤Ç¡Ø¥Ð¥«¥â¥ó¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¡¢²¥¤é¤ì¤ë¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Þ¤º¤¤¥á¥·¿©¤¨¤ë¤«¡ª¡Ù¸À¤¦¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ËÇ®¤¤Ì£Á¹½Á¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¡£²ÐÈ¤¤äÊñÃú¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤È·»Äï3¿Í¤Ç¡¢´¨¶õ¤Ë¤Ï¤À¤·¤ÇÆ¨¤²½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»¦¤µ¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À®Ä¹¤·¤ÆÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢·»Äï¤¬Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌ·Àè¤ÏÊì¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª´ä¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë´é¤ò¼ð¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ë´¤¯¤Ê¤ëÀ£Á°¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤òº¤¤é¤»¡¢Êì¤Ë¶ìÏ«¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿Éã¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢À¬Ê¿¤µ¤ó¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉã¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¶¥é¤Ä¤¤¤¿Éé¤Î´¶¾ð¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¿ÆÉã¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ30Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Êì¤Î°äÉÊ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¿ÆÉã¤¬ÀïÃÏ¤Ç½ñ¤¤¿¤á¤¿¡Ø¿ØÃæÆüµ¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
²¿¤²¤Ê¤¯¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤¿À¬Ê¿¤µ¤ó¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¡Ø¿ÆÉã¡¢¤³¤ó¤ÊÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡ª¡Ù¤È¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¿ÆÉã¤¬Ë½ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
²á¹ó¤ÊÀïÁèÂÎ¸³¤ò¤·¤¿Éü°÷Ê¼¤ä°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤ò´µ¤¤¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÌôÊª°ÍÂ¸¡¢²ÈÄíÆâË½ÎÏ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¼«»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡ÈÀïÁè¥È¥é¥¦¥Þ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢µìÆüËÜ·³Ê¼»Î¤À¤±¤Ç¤â¿ô½½Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊì¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤¦¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀïÁè¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¼»Î¤ä²ÈÂ²¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¡£¤½¤ä¤±¤ÉÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¼»Î¤â¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤âÃÏ¹ö¤ä¡£ÀïÁè¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤â»à¤Ì¤âÃÏ¹ö¤Ê¤ó¤ä¡Ù¤È¡£¤½¤ä¤«¤é¡¢Àï¸å80Ç¯¤Îº£¤³¤½¡¢²þ¤á¤ÆÀïÁè¤Î¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£Æ¨¤²¤ëÍÆµ¿¼Ô¤ÎÏÓ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿Éã
À¬Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¡¦±É¤µ¤ó¤È¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Î»°ÃË¤È¤·¤Æ¡¢1944Ç¯5·î14Æü¡¢µþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ö¶õ½±·ÙÊó¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤ÎËÉ¶õ¹è¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Êì¿Æ¤¬»ºµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿ÆÉã¤¬ËÍ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡È½ÐÀ¬¡É¤«¤é°ìÊ¸»ú¤È¤Ã¤¿¡ÈÀ¬Ê¿¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢Éü°÷Ê¼¤À¤Ã¤¿Éã¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ÆÉã¤Ï¡¢1938Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢ÆüÃæÀïÁè¤Ë½ÐÀ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°ÃË¤ÎËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÆÉã¤¬Éü°÷¤·¤Æ5Ç¯¸å¡£ÆóÅÙÌÜ¤Î¾¤½¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¡¢Æ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢¤ª¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊô¸ø¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¿ÆÉã¤ÏËÍ¤Ë¡ÈÀ¬Ê¿¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡×
Éã¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊì¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ì¤Ã¤¿·ëº§¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡ÖÊì¤Ï¡¢¾®»ù¤Þ¤Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ø¤ó¤·¡¢Êâ¤¯¤È¤¤âÂ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Î¤³¤È¤ä¤«¤é¡¢¿Æ¤Ë¤â¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ï·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢Åö»þµþÅÔÉÜ·Ù¤Î½äºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÆÉã¤¬¡¢¸òÈÖ¤ÎÁ°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Êì¤Ë¤Û¤ì¤¿¤ó¤ä¤Í¡£
¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¤È·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¤¤¤¨¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï·ëº§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤ä¤ª¤Ø¤ó¡Ù¤ÈÁÄÉãÊì¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø»Ñ·Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Ë¤Û¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÐÀ¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó3Ç¯´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢ÀïÃÏ¤«¤éÌá¤Ã¤¿É×¤Ï¡Ö¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉü°÷¸å¡¢½äºº¤Î¿¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ãË¡ÅÒÇî¤Î¸½¾ì¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¡¢Æ¨Áö¤¹¤ëÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÒÏÓ¤ò¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ù¥ë¤Ç»Â¤êÍî¤È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢±É¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë¤¢¤ëÇÉ½Ð½ê¤Ø¤Èº¸Á«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÆÉã¤Ï¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë½äºº¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï»Å»ö¤òÅ¾¡¹¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ê¥Ð¥«¤È»Å»ö¤Ç¤¤ë¤«¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£Êì¤Ï¿·º§»þÂå¤Îµ²±¤òÍê¤ê¤ËÉã¤ÎË½ÎÏ¤ËÂÑ¤¨Â³¤±¤¿
À¬Ê¿¤µ¤ó¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤â¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢½÷À¸ÅÌ¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿À¬Ê¿¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢Ã´Ç¤¤¬ÄÌÃÎÉ½¤Ë¡ÒÁá½Ï¤Ç¤¢¤ë¡Ó¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¸«¤¿Éã¤Ï·ãÅÜ¡£À¬Ê¿¤µ¤ó¤Î¼êÂ¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤ËÇû¤ê¡¢¶á½ê¤òÁö¤ëºåµÞÅÅ¼Ö¤ÎÅ´¶¶¤ÎÍó´³¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¡ÖÅÅ¼Ö¤¬²¼¤òÁö¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¥Ã¤ÈÌÄ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦»à¤Ì¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ë½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½÷ÀÌäÂê¤â¡Ä¡Ä¡£
¡ÖËº¤ì¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¬¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç´À¿å¿â¤é¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿ÆÉã¤Ï¡¢¡Øº£Æü¤Ï²¿¤¬²¿¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¡¢¤Ï¤èµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¡£Êì¤¬Í¼ÊýÌá¤Ã¤ÆÈÕÈÓ¤òºî¤ë¤È¡¢¿ÆÉã¤Î½÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿¿ÆÉã¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤¤¡¢ÉÛÃÄÉß¤±¡Ù¡£¡Øº£¤«¤é2»þ´Ö¡¢À¬Ê¿¤òÏ¢¤ì¤ÆÉ÷Ï¤¤Ë¹Ô¤±¡£»þ´ÖÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¾µÃÎ¤»¤¨¤Ø¤ó¤¾¡Ù¤È¡Ä¡Ä¡×
Êì¤È2¿Í¡¢±ó¤¯¤ÎÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À1»þ´Ö¤¢¤ë¡£¶á½ê¤ÎºàÌÚÅ¹¤ÎÌÚºà¤Ë¡¢Êì¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¹ø¤ò²¼¤í¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¤¢¤¤¤À»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢¼«Âð¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¡£
»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë»ö¾ð¤ò»¡¤·¤¿À¬Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤Ø¤ó¤Î¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡×¤È¡¢Ìä¤¦¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤ÏÉ¬¤ºÊÑ¤ï¤é¤Ï¤ë¡£ÀïÁè¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ÎÍ¥¤·¤¤¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤ËÌá¤é¤Ï¤ë¡£¤»¤ä¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿ÉÊú¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤Ê¡×
¿·º§»þÂå¤ÎÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿É×¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥Õ¥ß¤µ¤ó¤ÏÀ¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èó¹Ô¤ËÁö¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤Î¸¥¿È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ¯¤«¤Ø¤ó¿ÆÉã¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Êì¤¬µþÅÔ¤Ç1ÄÚ¤Û¤É¤ÎÁ¡°ÝÌä²°¤ò±Ä¤ó¤Ç²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¥Õ¥ß¤µ¤ó¡£ÉÔ¼«Í³¤ÊÂÎ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤®¡¢¿¦¾ì¤È²È¤ò±ýÉü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÛÃ£¤Ë¤â²ó¤Ã¤¿¡£À¬Ê¿¤µ¤ó¤é3¿Í¤Î·»Äï¤â¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÅ¹ÈÖ¤äÇÛÃ£¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢ÀïÁèÌ¤Ë´¿Í¤È¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½»¤à»ÜÀß¤Ë¡¢¤¢¤ó¥Ñ¥ó100¸Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¦¤Á¤âÉã¿Æ¤ª¤é¤ó¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤ä¤ó¡£²¶¤Ë¤â¿©¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¢¤«¤ó¡Ù¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£ÀïÁè¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¿Í¤Î²¹¤«¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÏÂÅÄ½¨»Ò¡Ë
