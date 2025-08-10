横浜FMはリーグ4戦ぶりの黒星を喫した

痛恨の一敗となった。

今シーズン初の3連勝、降格圏脱出を目指した横浜F・マリノスは。8月9日のJ1リーグ第25節で東京ヴェルディと対戦した。相手に押し込まれて前半だけでCKを12本も与える展開となり、後半17分にはセットプレーの流れからDF谷口栄斗に今季初ゴールを許して0-1で敗れた。リーグでは4戦ぶりの黒星を喫した。

この日のスタメン、東京Vで身長180センチ越えだったのはFW染野唯月と谷口の2人のみ。MF新井悠太がボールを左サイドから中央に運び、ボールを右サイドに展開した際に谷口にファーポストに入られる。新井からのパスを受けたMF齋藤功佑が揺さぶりをかけるクロスをファーポストに入れた際、谷口に対応したのはFWヤン・マテウス、FWエウベルと並ぶチーム最小の170センチのMF喜田拓也だった。

GK朴一圭は、前半から工夫を凝らした東京Vにゴールを割られた場面を振り返った。「あの場面も相手のFKのショートからでしたよね。自分たちのオーガナイズ的にはカットインされた時、キー坊（喜田）から（守備が）スタートして、（逆サイドに）振られた時に大外がキー坊になるので身長差が出てしまう。そこをうまく相手が突いてきたとしか言いようがない。キー坊がそこにいるから谷口選手が残ったというわけでもないと思うんです。たまたまミスマッチになったと思う。もっとクロスを上げさせないようにプレスにいかないといけなかった」と、クロス対応よりも、アシストした齋藤への寄せの甘さを失点の要因を挙げた。

結局、このゴールで0-1と敗れた横浜FMは、東京Vとの勝ち点差を「10」まで広げられてしまった。喜田は「悔しいですし、勝つには足りなかったと思います」と試合後のミックスゾーンで唇を噛み、今後のチームに必要なことについて「折れずにひたむきにやり続けること。ここで下を向いて折れてしまえば、もう自分たちからギブアップすることになる。それだけは絶対にない。どちらにせよ、自分たちが土俵際だというのは変わらないので、もちろん危機感は持っていますし、目の前の試合で3ポイントをとっていくしか道はない。次の試合はそれを達成すべく、準備するしかない」と、次戦の清水エスパルス戦を見据えた。

今の横浜FMがピッチ内で必要なことについては、「感度を上げること」を挙げた。「相手が何をしようとしているのか、自分たちが何をしないといけないのか、最善の策。もちろん僕らも相手も準備をして試合に臨みますが、相対した時の（ピッチでの）最適解は準備したものと違う可能性は大いにあるので、そこの感度を上げることはもっとやらないといけない。準備したものと違うことをやらないといけないシーンもピッチの中にはたくさんあるので、そこを責任もって自分たちで判断できるか。その感度はもっともっと上げられると思いますし、結果にも直結してくると思います」と喜田は言い、セットプレーから喫した失点についての反省も言及した。

「まず、そもそもセットプレーの数が多い。そこは反省点です。やむを得ないものもありますが、自分たちのプレー次第で減らせるものもあった。数自体が多かったことはチームとして改善しないといけない。セットプレー全般はファーサイドのところは、どこのチームもチャンスになり得るところ。ゾーンだったり、マンツーだったり（守り方は）ありますけど、そこも感度の話になりますね。危機察知だとか。どこが危ないかというところを瞬時に判断しないといけない。自分はあそこが危ないと思って、最終的に競る形になりましたが、まず（相手に与える）セットプレーを減らすこと、与えた時にしっかりと危機察知して、どこが危ないか感度を上げてしっかりとオーガナイズする。それが足りなかったから失点したと思います」

シーズンが進むにつれて、クラブ史上初のJ2降格というプレッシャーがますます膨らむなか、J1に残り続けるために横浜FMは試合毎に出た反省点と向き合い、次に繰り返さないように取り組んで改善していくしかない。（河合 拓 / Taku Kawai）