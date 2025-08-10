Ç¼¸À¡¦Çö¹¬¡¡µ¤¸¯¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÃËÀ·Ý¿Í¡Ö¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡×¥í¥±¤Ç¼êÎÁÍý¿¶¤ëÉñ¤¤¡È¿ÀÂÐ±þ¡É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇ¼¸À¡×¤ÎÇö¹¬¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µ¤¸¯¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÃËÀ·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÃËÀ·Ý¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹¬¤¬¡Ö¡ÊÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡Ë1°Ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×ßÀ²ÈÎ´°ì¡£ßÀ²È¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¹¬¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¡Ø·ÝÇ½³¦²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó²¦·èÄêÀï¡Ù¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç²È¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È¼«Âð¤ÇßÀ²È¤é¤Ë¼êºî¤ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¥í¥±½ª¤ï¤Ã¤Æ¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡È¤´¤á¤ó¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¡Ë»Ä¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ö¤ê¤ß¤¿¤é9³ä9Ê¬¿©¤Ù¤Æ¤¿¡×¤ÈºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÁêÊý¤Î»³Æâ·ò»Ê¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¡È¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡É¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ö¤ê¸«¤¿¤é9³ä9Ê¬»Ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£