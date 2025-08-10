風間俊介、“妻＆息子”と家族3ショット「素敵な家族写真」「なんて穏やかな笑顔」
俳優の風間俊介（42）が9日、自身が出演するフジテレビ月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』（毎週月曜 後9：00）の公式インスタグラムに登場。「第5話のオフショット」として、家族写真が公開された。
【写真】「素敵な家族写真」“蜂村家”の幸せにじむ家族3ショット
今作は、児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々が子どもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までをも救っていく姿を温かく描く完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンドラマ。福原遥が神奈川県警所轄警察署強行犯係の刑事から児童相談所へ出向することになる主人公の夏井翼を演じる。風間はベテラン児童福祉司で翼が配属された班のリーダーを務める蜂村太一を演じる。
投稿では「蜂村の家にあったパソコン画面の、アザーカット＆オフショット みんないい笑顔っ」と紹介し、蜂村役の風間と、その元妻・工藤沙織役の笛木優子（46）、息子・工藤功太役の大野夏希（5）との“家族3ショット”を4枚アップした。
ドラマファンからは「素敵な家族写真…幸せなのが伝わって来ますね」「めちゃくちゃいい写真」「なんて穏やかな笑顔」「ほのぼのショット」「心から幸せで穏やかな家族だなと感じました」など、さまざまな声が寄せられている。
