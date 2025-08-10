写真家の森山大道氏による写真展「in TOKYO」が、リコーイメージング株式会社のコミュニケーションスペース「GR SPACE TOKYO」にて、8月21日（木）から開催される。

GR SPACE TOKYOでは、2024年8月のオープン記念企画として、拠点初となる写真展「森山大道展」を開催していた。

今回、1周年を迎えるにあたり、森山氏が「RICOH GR」シリーズを使用して撮影した、2025年の「東京」作品（約60点）を展示する。

前期・後期の2期制となっており、会期中に一部作品の入れ替えが行われるという。

会場

GR SPACE TOKYO

開催期間

開催時間

前期：2025年8月21日（木）～9月22日（月） 後期：2025年9月25日（木）～10月27日（月）

11時30分～19時00分



定休日

火曜日・水曜日・祝日



作者プロフィール

1938年大阪府池田市生まれ。デザイナーから転身し、岩宮武二、細江英公の助手を経て、1964年にフリーの写真家として活動を始める。1967年「カメラ毎日」に掲載した「にっぽん劇場」などのシリーズで日本写真批評家協会新人賞を受賞。

サンフランシスコ近代美術館（1999年・メトロポリタン美術館、ジャパンソサイエティー（ニューヨーク）巡回）、国立国際美術館（2011年）、テートモダン（ロンドン）で行われたウィリアム・クラインとの合同展（2012～13年）他、国内外で大規模な展覧会が開催され、国際写真センター（ニューヨーク）Infinity Award功労賞を受賞（2012年）、フランス政府より芸術文化勲章（2018年）、ハッセルブラッド国際写真賞（2019年）を受賞するなど世界的に高い評価を受けている。