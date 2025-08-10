マリナーズのスタントン会長が発表

イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）の現役時代の背番号「51」がマリナーズの永久欠番となったことを記念する式典が9日（日本時間10日）、マリナーズ本拠地のT-モバイル・パークで開かれた。セレモニー中にイチロー氏の銅像建立が発表された。

イチロー氏が登場すると本拠地は大歓声に包まれ、スタンディングオベーションが起きた。永久欠番セレモニーにはランディ・ジョンソン氏、ケン・グリフィーJr.氏、アルビン・デービス氏ら数々のレジェンドが出席し、イチロー氏の功績を称えた。

バックスクリーン横からスーツ姿のイチロー氏が登場すると、球場は拍手喝采。イチロー氏は弓子夫人とハグを交わした。セレモニーではマリナーズのジョン・スタントン会長が「我々はイチローの功績を称え、銅像を建てます」と発表。銅像は2026年に本拠地Tモバイル・パークに完成予定とのこと。

1月に野球殿堂入りが決まったことを受け、マリナーズはイチロー氏の51番を永久欠番にすると発表。7月27日（同28日）には、ニューヨーク州クーパーズタウンで表彰式典に出席していた。日米通算4367安打を放ったイチロー氏の功績が、新たな形で次世代への残されていくことになる。（Full-Count編集部）