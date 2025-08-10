タイで開催されるSVリーグワールドツアーのチケット販売情報

公益社団法人SVリーグ（SVL）が7日、タイのバンコクで開催される『Panasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailand』のチケット販売情報を更新した。

今大会は、2023年より大阪ブルテオンやサントリーサンバーズ大阪、ウルフドッグス名古屋が取り組んできた、タイでのプレシーズンマッチを引き継ぐ形で実施。今シーズンよりSVLの国際戦略の一環として位置づけ、SVLとクラブとの共同主催で開催され、今回は大阪Ｂと東レアローズ静岡の2チームが参加する。

株式会社JTBより8月5日に日本からの観戦者に向けた特別応援ツアーの販売が発表されていたが、大会のチケット販売情報詳細についても今回発表され、タイのチケットサイト『THAI TICKET MAJOR』で販売されることが明らかになった。

チケットページの案内はタイ語および英語のみとなるが、日本からの購入も可能。販売ページについては8月18日（月）の日本時間12:00よりオープンする。価格は500タイバーツ（日本円で約2,300円）～7,000タイバーツ（日本円で約32,000円）という価格設定だ。なお、チケットはTHAI TICKET MAJORのサイト上に表示されるQRコードを提示する形となる。

■試合スケジュール



▼9月13日(土) ※1枚のチケットで2試合の観覧が可能

13:00～大阪ブルテオン（日本）vs Diamond Food Fine Chef（タイ）

16:00～東レアローズ静岡（日本）vs Phitsanulok Volleyball Club（タイ）



▼9月14日(日)

13:00～大阪ブルテオン（日本）vs 東レアローズ静岡（日本）



■会場

バンコク・ニミブットスタジアム（Nimibutr Stadium）※BTSナショナルスタジアム駅から徒歩約1分

