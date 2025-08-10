◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2025年8月9日 ロサンゼルス）

ドジャース大谷翔平投手（31）は9日（日本時間10日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で安打を放ち、これで8月の全ての試合で安打をマーク。連続試合安打を8に伸ばした。

第1打席は空振り三振に倒れ、第2打席は0―0の3回2死一塁の場面。右腕バシットの初球の甘く入ったカットボールを捉えると、打球速度112マイル（約180.0キロ）の痛烈な打球が中前で弾んだ。これがドジャースのこの試合チーム初安打で一、三塁と好機を広げたが、ベッツは中飛に倒れて先制点は奪えなかった。

大谷は8日のブルージェイズで6月15日のジャイアンツ戦以来、44試合ぶりの1試合3安打をマーク。8月はここまで1本塁打ながら全7試合で安打を放ち、打率.444と好調を維持している。

大谷は6日のカージナルス戦で10試合ぶりの一発となる39号を放ち、日本選手ではイチロー、松井秀喜に次ぐ3人目となるメジャー1000安打を達成。この日大谷に一発が出れば3年連続通算4度目の40本塁打となるだけに、大谷に節目の一発が出るかどうかにも注目が集まる。