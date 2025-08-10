マリナーズは8日（日本時間9日）から、アジア出身選手として初めて米国野球殿堂入りしたイチロー氏（51）の功績を称え「イチロー殿堂入りウィークエンド」を開催。2日目となった9日（同10日）には、背番号51の永久欠番セレモニーを行い、球団幹部がイチローの銅像を建立することを発表した。

レイズ戦前に行われたセレモニー。大型ビジョンにファンからの手紙や、これまでの功績を称える特別映像が放映された。セレモニーには弓子夫人をはじめ、イチロー氏と同じ「51」をつけたランディ・ジョンソン氏、ケン・グリフィー氏、エドガー・マルティネス氏らそうそうたるメンバーが出席。レジェンドたちに続き、イチロー氏の名が紹介されると、球場には割れんばかりの大声援が渦巻いた。

イチロー氏は大歓声に迎えられ、中堅からグラウンドへ。一礼するとマウンド方向へと歩を進める。シックなスーツ姿で、時折、声援に手を振りながら柔らかな笑顔も見せた。長年、苦楽をともにした弓子夫人とハグ。席に着き、主席者からのスピーチを受けると、感無量の表情だった。

イチロー氏のスピーチに先立って、球団会長のジョン・スタントン氏が「卓越した国際的な役割とシアトル・マリナーズでのリーダーシップを称え、来年、イチローの銅像を建立します」と明かと、球場はファンの大きな祝福の声と拍手に包まれた。

場所など詳細は明かされたかったが、直後に司会者が「これから何十年も楽しみですね。イチローの銅像が建てられて、ファンが球場に来るたびに目にすることになるでしょう」と語った。

前日8日には殿堂博物館に展示されていたレリーフが本拠地球場で一般公開され、写真撮影するファンが長い列をつくった。イチロー氏は長年通訳を務めるアラン・ターナーさんの始球式で捕手役を務め、大歓声を浴びた。