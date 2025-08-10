【ワークマンのTシャツ】がプチプラなのに優秀！「夏に嬉しい機能付き」だって！

汗ばむ季節に嬉しい吸水速乾やUVカット機能、さらにシワになりにくいイージーケア機能まで備えたTシャツが【ワークマン】から登場しています。使われているのは、ストレッチ性や形態安定性に優れた「SOLOTEX®（ソロテックス）素材」。きれいなシルエットを保ちつつ、着心地は快適そうです。今回は、大人のデイリーにフィットするプチプラTシャツをご紹介。オンラインでは在庫切れも出ているので、店頭で見かけたら即購入がおすすめです！

あらゆるシーンに馴染む上品T

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスTシャツ」\980（税込）

公式サイトで「1枚でも上品に着こなせるTシャツ」と紹介されているこちらは、カジュアルからお仕事シーンまで幅広く対応できる優秀アイテム。ベーシックカラーに加え、ラベンダーやダークパープルなどのニュアンスカラーも揃った全5色は、大人の装いに自然とマッチ。シンプルでありながら、袖の切り替えなどディテールにもこだわりを感じられます。着回しが利くので、思わず買い足したくなるかも。

インナーとしても使える洗練ノースリーブ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスノースリーブTシャツ」\980（税込）

軽やかなノースリーブは、夏の定番としてワードローブに加えたいアイテム。ショルダーの落ち具合がさりげなく、シンプルながらも上品なムードを添えてくれます。一枚ではもちろん、インナーとしても使いやすい着回し力の高さも魅力。ジャケットやカーデを重ねれば、きれいめの大人スタイルが完成します。差し色になるカラーも含めた全5色展開。

フレアシルエットでやさしい表情に仕上げる

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスフレアTシャツ」\980（税込）

動くたびにふわっと揺れるフレアラインが印象的なTシャツは、ほんのりフェミニンなムードを添えたい日にぴったり。スリムなパンツにも、リラックス感のあるボトムにも好相性で、天然素材のボトムと合わせれば、涼やかなスタイリングが完成します。ラフになりすぎず、きちんと感をキープできるのも大人には嬉しいポイントです。ブラックに加え、今季注目の淡色を揃えた全4色展開。

程よいラフさが大人の抜け感コーデにぴったり

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスラグランＴシャツ」\980（税込）

ラグランスリーブ & ミニマルなデザインのカットソー。程よいゆとりが上品な抜け感を生み、裾の控えめなミニスリットが動きに軽やかさを添えます。落ち着いたトーンの5色展開で、大人のワードローブにすっとなじむカラーラインナップ。公式サイトでは「オン・オフ問わず様々なシーンで活躍」と紹介されており、日常使いにぴったりの一枚です。気負わず着られて動きやすいから、夏の相棒として頼もしい存在になりそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S