¡¡8Æü¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¸½¾ì¤Ç10ÆüÄ«¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½»Ì±¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Çµß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÚº½Êø¤ì¤ÇÅÝ²õ¤·¤¿½»Âð
¡¡¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï8Æü¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢°¨ÎÉ»Ô³÷À¸Ä®¤Ç»³¤Î¼ÐÌÌ¤¬Êø¤ì½»Âð¤Ê¤É¤¬ÅÝ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½»Ì±¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë30Âå¤Î½÷À¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤º·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10Æü¸áÁ°7»þÁ°¤Ë·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤Ç½÷À¤é¤·¤¿Í¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î¸åµß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬¸½¾ì¤Ç½÷ÀËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤ÏÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿åÆ»´É¤¬ÇËÎö¤·¡¢10ÆüÄ«¤Î»þÅÀ¤ÇÌ¸Åç»Ô¡¦°¨ÎÉ»Ô¤ÎÌó3Ëü5000À¤ÂÓ¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë