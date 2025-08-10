サウジアラビアのジッダで行われているFIBAバスケットボールアジアカップ。日本代表はシリア戦を白星、イラン戦を黒星で2戦を終えました。10日に迫るはグループステージ最終戦となるグアム戦です。日本テレビのアスリート解説である田臥勇太さんに、グアム戦の展望を聞きました。

――次のグアム戦が10日に迫っています。グアムチームの特徴、注意すべき選手は？

全体的にフィジカルの強いチーム。チャンスがあれば、思いっきりアグレッシブなオフェンスもしてくるチームなので、そこはしっかり集中して、気をつけないといけない。注意すべき選手は、アーネスト・ロス選手ですね。フィジカルが強いですし、チームの得点源の1人だと思うので、しっかりと全員で気をつけないといけないです。

――日本選手では、誰の活躍に期待したいですか？

いま2試合をやって相手チームとしては、得点源の富永啓生選手とか、ジョシュ・ホーキンソン選手をマークしてくる。スタメンの選手は、ここ2試合順調にやっているので、ベンチメンバーの西田優大選手あたりに、得点を取ってもらって、勢いに乗ってもらいたいです。

――改めてこのグアム戦の見どころをお願いします。

しっかりとここを勝って、次のステージに進めるように、やってもらいたい。チームとしては、1試合目よりも2試合目、良くなってきているので、さらに3試合目でさらにレベルアップしてもらいたいです。