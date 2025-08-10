±Ñ¡Ö¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡×¥Ç¥â Ìó500¿Í¹´Â«
¡¡¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤Î·èÄê¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«¤«¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë500¿Í¶á¤¯¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¡¢¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î»Ù»ý¼Ô¤é500¡Á600¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï7·î¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ò¥Æ¥íÁÈ¿¥¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢³èÆ°¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤ÉÃÄÂÎ¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ466¿Í¤ò¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡´±¤Ø¤ÎË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç8¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹´Â«¼Ô¤Î°ìÉô¤Ï¡¢º£¸åÃÄÂÎ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï6·î¡¢ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°²È2¿Í¤¬¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Î¶õ·³´ðÃÏ¤Ç·³ÍÑµ¡2µ¡¤òÂ»½ý¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë