¡Ú±«ÎÌ¤ò¾Ü¤·¤¯¡ÛJRÀÖ´Ö±ØÁ°¤Ç´§¿å¡¡Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¿ÍÅªÈï³²¤ÎÊó¹ð¤Ê¤·¡¡°ú¤Â³¤11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¡¡¸·½Å·Ù²ü¤ò
9Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ç¤Ï1976Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇÂç¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö¤Ë76.5¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£JRÀÖ´Ö±ØÁ°¤Ê¤É¤Ç´§¿å¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸áÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸©Æâ¤Ç¿ÍÅª¤ÊÈï³²¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëËÉºÒ¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢JRÀÖ´Ö±ØÁ°¤ä»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿å¤ÏÄ«¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï9ÆüÌë¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¹ß¤êÂ³¤¯Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅºÅÄÄ®¤Ç¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢8·î¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö¤Ë95.0¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±«¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¡²¬¸©¤Ï10Æü¸áÁ°¡¢1²óÌÜ¤ÎºÒ³²ÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¿ÍÅªÈï³²¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³¸ý¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÂç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÊ¡²¬¸©¤Èº´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢º´²ì¸©¤Ç¤Ï11ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅºÅÄÄ®¤Ç1»þ´Ö¤Ë95.0¥ß¥ê¡¡8·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç
¢£1»þ´Ö±«ÎÌ¤ÎºÇÂçÃÍ¡Ê10Æü¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¡Ë
ÅºÅÄÄ®95.0¥ß¥ê¡Ê8·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¡Ë
½¡Áü»Ô76.5¥ß¥ê¡Ê´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¡Ë
¹Ô¶¶»Ô45.5¥ß¥ê
ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¡ÊÅìÃ«¡Ë36.0¥ß¥ê
ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è33.5¥ß¥ê
ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¡Ê¶õ¹ÁËÌÄ®¡Ë28.0¥ß¥ê
ÂÀºËÉÜ»Ô26.0¥ß¥ê
Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¡Ê¾®Ï¤Åç¡Ë24.5¥ß¥ê
¢¨1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÎÌÜ°Â
¢¤30¥ß¥ê°Ê¾å～50¥ß¥êÌ¤Ëþ¡Ê·ã¤·¤¤±«¡Ë
¥Ð¥±¥Ä¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¹ß¤ë¡¦Æ»Ï©¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Ë¼ÖÎØ¤ÈÏ©ÌÌ¤Î´Ö¤Ë¿åËì¤¬¤Ç¤¥Ö¥ìー¥¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ê¥Ï¥¤¥É¥í¥×¥ìー¥Ë¥ó¥°¸½¾Ý¡Ë
¢¤50¥ß¥ê°Ê¾å～80¥ß¥êÌ¤Ëþ¡ÊÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡Ë
Âì¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤ë¡¦¥´ー¥´ー¤È¹ß¤êÂ³¤¯
¿å¤·¤Ö¤¤Ç¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡¦¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï´í¸±
¢¤80¥ß¥ê°Ê¾å¡ÊÌÔÎõ¤Ê±«¡Ë
Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ë¡¦¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë
¿å¤·¤Ö¤¤Ç¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡¦¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï´í¸±
±«¤Î¥Ôー¥¯¤Ï11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ
10Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¸©
Ê¡²¬ÃÏÊý60¥ß¥ê
ËÌ¶å½£ÃÏÊý60¥ß¥ê
ÃÞËÃÏÊý60¥ß¥ê
ÃÞ¸åÃÏÊý60¥ß¥ê
¢£º´²ì¸©
ÆîÉô50¥ß¥ê
ËÌÉô50¥ß¥ê
¢£»³¸ý¸©60¥ß¥ê
¢£Ä¹ºê¸©60¥ß¥ê
¢£ÂçÊ¬¸©50¥ß¥ê
¢£·§ËÜ¸©50¥ß¥ê
11Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¸©
Ê¡²¬ÃÏÊý60¥ß¥ê
ËÌ¶å½£ÃÏÊý60¥ß¥ê
ÃÞËÃÏÊý60¥ß¥ê
ÃÞ¸åÃÏÊý60¥ß¥ê
¢£º´²ì¸©
ÆîÉô30¥ß¥ê
ËÌÉô30¥ß¥ê
¢£»³¸ý¸©30¥ß¥ê
¢£Ä¹ºê¸©30¥ß¥ê
¢£ÂçÊ¬¸©50¥ß¥ê
¢£·§ËÜ¸©50¥ß¥ê
10Æü¸áÁ°6»þ¤«¤é11Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¸©
Ê¡²¬ÃÏÊý300¥ß¥ê
ËÌ¶å½£ÃÏÊý300¥ß¥ê
ÃÞËÃÏÊý300¥ß¥ê
ÃÞ¸åÃÏÊý300¥ß¥ê
¢£º´²ì¸©
ÆîÉô200¥ß¥ê
ËÌÉô200¥ß¥ê
¢£»³¸ý¸©250¥ß¥ê
¢£Ä¹ºê¸©250¥ß¥ê
¢£ÂçÊ¬¸©200¥ß¥ê
¢£·§ËÜ¸©200¥ß¥ê
11Æü¸áÁ°6»þ¤«¤é12Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¸©
Ê¡²¬ÃÏÊý80¥ß¥ê
ËÌ¶å½£ÃÏÊý80¥ß¥ê
ÃÞËÃÏÊý100¥ß¥ê
ÃÞ¸åÃÏÊý120¥ß¥ê
¢£º´²ì¸©
ÆîÉô100¥ß¥ê
ËÌÉô100¥ß¥ê
¢£»³¸ý¸©80¥ß¥ê
¢£Ä¹ºê¸©120¥ß¥ê
¢£ÂçÊ¬¸©120¥ß¥ê
¢£·§ËÜ¸© 150¥ß¥ê
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£