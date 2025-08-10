·ò¹¯¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¡Ä¡Ä¡ÈÏÄ¤ß¡É¤ò¼«Ê¬¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÉÔÄ´¤«¤é²òÊü¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤µ¤º¤«¤ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î´ê¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£·ò¹¯¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÏÃÂê¤Î¡È¤µ¤º¤«¤ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!
¡Ú¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºÊýË¡¡Û¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆ°¤«¤·Êý¤ò¾Ò²ð¡ª
1Æü1²ó¤ä¤ë¤À¤±¤Ç·ò¹¯¤ò¤µ¤º¤«¤ì¤ë¡ª
¡¡ÇØ¹ü¤ò¤Í¤¸¤ëÆ°¤¤À¤±¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤ò²þÁ±¤·¡¢¡Ö¹øÄË¤¬¼£¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ò¤¶¤ÎÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¡Ö¸ª¤³¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡¢Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¤ÎÀ°ÂÎ±¡¡ÖAOYAMA STYLE¡×¡£»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÀÄ»³ÍÚ¤µ¤ó¤Ç¡¢¼«¤é¤ò¡ÈÇØ¹ü²¦»Ò¡É¤ÈÌ¾¾è¤ë¡£
¡ÖÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë¾õÂÖ¤¬ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¡È¥Ü¥Ç¥£¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À°ÂÎ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤äÏÄ¤ß¤òº¬ËÜÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡È¥Ü¥Ç¥£¥¤¥á¡¼¥¸¤Î½ñ¤´¹¤¨¡É¤¬É¬Í×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÇØ¹ü¤È¹üÈ×¤ÎÏÄ¤ß¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï7·î¤Ë¡ØÂç¿Í¤Î¤µ¤º¤«¤ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¡£ÉÔÇ¥¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ä»ºÁ°»º¸å¤Î¿Í¤Ø¤Î¥±¥¢¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÇØ¹ü¤ä¹üÈ×¤ÎÏÄ¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÂ¡¤¬ËÜÍè¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤ê¡¢µ¡Ç½ÉÔÁ´¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢·ìÎ®¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç¥¿±¤·¤ä¤¹¤¤¿ÈÂÎ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ç¢Ï³¤ì¤äÀ¸ÍýÉÔ½ç¡¢Îä¤¨¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¤ËÂ¿¤¤Çº¤ß¤Î²ò¾Ã¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇØ¹ü¤ò¤Í¤¸¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¥Ü¥Ç¥£¥¤¥á¡¼¥¸¤Î½ñ¤´¹¤¨¡É¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î¤µ¤º¤«¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¡
¡¡¿ÈÂÎ¤ËÊ£»¨¤ÊÏÄ¤ß¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Â¤òÁÈ¤ó¤ÀºÂ¤êÊý¡£¤â¤È¤â¤È¿ÈÂÎ¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ìµ°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Â¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¿ÈÂÎ¤Ë°¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¹üÈ×¤òÎ©¤Æ¤¿¾õÂÖ¤ÇÂ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¤òÁÈ¤ó¤Ç¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤·¡£
¡¡¿ÈÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÂ¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ºÂ¤ë¤È¤¤Ï¹üÈ×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÏÄ¤ß¤Î²þÁ±¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÄ´Íý¤äÀö¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÊÒÊý¤ÎÂ¤Ë½Å¿´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥ó¥¯¤Ë¤ª¤Ê¤«¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¿¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÇØ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤ÎÏÄ¤ß¤¬È¯À¸¤·¤¬¤Á¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹øÄË¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£ÏÄ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¹üÈ×¤òÎ©¤¿¤»¤Æ½Å¿´¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¤ò³«¤¤¤ÆÎ©¤Ä¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡ÊñÃú¤Ç¿©ºà¤òÀÚ¤ëºÝ¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ò¼Ð¤á¤Ë¸þ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ò¼Ð¤á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Î¤Þ¤ÞÁÇºà¤ò¼Ð¤á¤ËÃÖ¤¤¤ÆÏÄ¤ß¤òÍ½ËÉ¤·¤è¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µªÏÂ ÀÅ¡¡
¤¢¤ª¤ä¤Þ¡¦¤è¤¦¡¡1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤ÆÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç13Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2020Ç¯¤Ë¡Ö½÷À¤«¤é¡¢À¤³¦¤ò¹¬¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Ë»ºÁ°»º¸å¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°ÂÎ±¡¤ò³«¶È¡£'23Ç¯¤ËÅ¹Ì¾¤ò¡ÖAOYAMA STYLE¡×¤Ë²þÌ¾¡£¿ÈÂÎ¤¬¸í¤Ã¤Æµ²±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÇÁ±¤«¤ÄºÇÂ®¤Ç½¤Àµ¤·¡¢ÌµÂÌ¤ÊÄÌ±¡¤òÍ×¤µ¤º¤Ë²óÉü¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£