ゆん、第2子の性別公表 夫・シルクロードも感謝「まだ生まれていないけどおめでとう」
【モデルプレス＝2025/08/10】YouTuberのゆんが8月10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第2子の性別を公開した。
【写真】シルクロード＆ゆん夫妻、美文字際立つ直筆署名で第1子誕生報告
この日、ゆんはジェンダーリビールケーキで、夫であるFischer’s-フィッシャーズ-のシルクロードに第2子の性別を披露する様子を公開。ケーキをカットする前に、ピンクのマーブルチョコが女の子、水色のマーブルチョコが男の子を指すことを伝えた。
ケーキを切ると、水色のマーブルチョコが溢れ、シルクは「男の子だ〜！」と笑顔に。続けて「まだ生まれていないけどおめでとう！」と感謝を伝え、ゆんは「第2子の誕生もお楽しみにしていてください！男の子でした」と締めくくった。
ゆんはシルクロードと2023年5月に結婚を発表。2024年4月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ゆん、第2子の性別公表
