¡È¤Û¤ÜÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤ë¡É°áÁõ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¡¢Ê¢¥Á¥é¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÌ¥Î»¡ÚÆÈ¼«¼Ì¿¿¡Û
½÷Í¥¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡¢µ¤³Ú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤ÜÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤ë¡×°áÁõ¤Î¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó
µî¤ë8·î9Æü¡¢¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤Ï¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè2Î¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÇö¤¤ÀÄ¿§¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹ø¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¡¢Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¹âµé´¶¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë¿§¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢Ä¹¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤ò¼«Á³¤Ë²¼¤í¤·¤ÆÍ¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤¬ÁªÂò¤·¤¿¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÈô¹Ô¤ËÅ¬¤·¤¿µ¤³Ú¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
ÇÉ¼ê²á¤®¤º¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤¬¤è¤¯É½¤ì¤¿ÉþÁõ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤ÏÆ±Æü¥É¥é¥Þ¡Ø¿ðÁðÆ¶¡ã¥½¥Á¥ç¥É¥ó¡ä¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤È¤È¤â¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ï³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢CJ ENM¤Î¹á¹Á»Ù¼Ò¤Ï¡Ø¿ðÁðÆ¶¡ã¥½¥Á¥ç¥É¥ó¡ä¡Ù¤Î¼çÌò¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤È¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò´ë²è¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï8·î10¡Á11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½éÆü¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡þ¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2006Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø»Õ¾¢¤Î²¸·Ã¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ø²¦²È¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¡Ù¡ØËâ½÷Êõ´Õ¡Á¥Û¥¸¥å¥ó¡¢¼ã¤Æü¤ÎÎø¡Á¡Ù¡Ø¼»ÅÊ¤Î²½¿È¡ÁÎø¤ÎÍò¤ÏÀÜ¶áÃæ¡ª¡Á¡Ù¡Ø¤½¤ÎÃË¤Îµ²±Ë¡¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±¤¸»ÒÌò½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëApink¤Î¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¤È¿Æ¤·¤¤Ãç¡£2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°ÎÂç¤ÊÍ¶ÏÇ¼Ô¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥¦¡¦¥É¥Õ¥¡¥ó¤È2ÅÙ¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Â¨ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤¿¡£