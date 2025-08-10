親パレスチナ団体「パレスチナ・アクション」の支持者を連行する警察官＝９日、英ロンドン/Mike Kemp/In Pictures/Getty Images

（ＣＮＮ）英ロンドン警視庁は９日、親パレスチナ団体「パレスチナ・アクション」を反テロ法の下で活動を禁止したことに対する抗議デモで、４６６人を逮捕したと明らかにした。

警視庁は９日午後９時の時点で、パレスチナ・アクションを支持する意思を示したとして４６６人を逮捕したとＸ（旧ツイッター）に投稿した。別に８人を逮捕し、そのうち５人は警察官への暴行容疑だったが、重傷者は出ていないという。

パレスチナ・アクションは英国を拠点とし、イスラエル政府に武器を供給する防衛企業の活動を妨害することを目的に掲げている団体。６月には同団体の活動家２人が空軍基地に侵入し、軍用機２機を損傷させた。この事件を受け、英国議会は先月、同団体の活動を禁止する法案を可決した。

今回の禁止措置により、英国法ではパレスチナ・アクションのメンバーであることや団体に対して支援を呼びかけることが違法となる。パレスチナ・アクションは、イスラム組織ハマスや国際テロ組織アルカイダ、過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ＩＳＩＳ）などと同列に扱われる。

ロンドンの国会議事堂前の広場で９日午後、市民団体がデモを主催した。警視庁は、非合法化された団体を支持する意思表示をした者は逮捕すると事前に警告していた。

サリー在住で匿名希望の８０歳の女性はＣＮＮの取材に対し、政府の判断がいかに「茶番」かを示すためにデモに参加したと語った。女性によれば、主催者は少なくとも５００人が平和的に座り込み、プラカードを掲げることを目指していた。何人かが警察に連行されるのを見たが、全員を逮捕するだけの警察官はいなかったという。

主催者側はＳＮＳで、参加者は１０００人以上に達し、「ジェノサイド（集団殺害）に反対する、パレスチナ・アクションを支持する」と書かれたプラカードを掲げ、クーパー内相による禁止措置に集団で反対の意思を示したと発信した。