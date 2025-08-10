¡Ú ¹©Æ£ÀÅ¹á ¡Û¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî»Ô¤Ç¥é¥¤¥Ö¡¡¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²¹¤«¤¤¥¦¥§¥ë¥«¥ß¡¼¤ÊÍ¥¤·¤¤É÷¤¬¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä³§¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÍÉ¤ì¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡¢¡¢¡¢¡¢¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö36Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë°°ÀîÊ¸²½²ñ´Û¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿♥¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÊì¤¬ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¤»¤¤¤«¡¢»ä¤ÎDNA¤¬µÞ¤ËÁû¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²¹¤«¤¤¥¦¥§¥ë¥«¥ß¡¼¤ÊÍ¥¤·¤¤É÷¤¬¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä³§¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÍÉ¤ì¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡¢¡¢¡¢¡¢¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë²ñ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¼ã¤¤Êý¡¹¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¡Ö¤½¤·¤Æ³§¤µ¤óT¥·¥ã¥Ä»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï²ñ¾ì¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤ëÅÙ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¡¢ÁáÂØ¤¨¤ÇÌá¤ëÅÙ¡¢²Î¤òÄ°¤¤¤Æµã¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¡¾Ð¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥à¤ÎÅÄÃæ±ÑÆó¤µ¤ó¤¬ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥É¥é¥à¤ò³§ÍÍ¤Ø¡¡¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È£±¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¡¼¤µ¤Þ♥°°Àî¸ø±é¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡¦¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡ÁÇÅ¨¤ÊÆ°²è♥¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¦¡Ö°°Àî¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
