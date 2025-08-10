¥¤¥Á¥í¡¼¡¢µÝ»ÒÉ×¿Í¤È¥Ï¥° ±Êµ×·çÈÖ¤Î¹ë²Ú¼°Åµ¤ËËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¡ª¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¥«¥é¡¼¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÇÅÐ¾ì
¢£MLB¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¼¥ì¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
ÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê51¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬¡¢Ä¹Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¦T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç»î¹çÁ°¤Ë±Êµ×·çÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤¹¤ë¼°Åµ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¥«¥é¡¼¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢µå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤â¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÉÊý¸þ¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤âÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼°Åµ¤Ë¤ÏµÝ»ÒÉ×¿Í¤â½ÐÀÊ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍè¤¿µÝ»ÒÉ×¿Í¤È¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
ÇØÈÖ¹æ¡È51¡É¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Î½üËë¼°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Êµ×·çÈÖ¤Ï¡¢¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê24¡Ë¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê11¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆMLBÁ´30µåÃÄ¤Ç±Êµ×·çÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡Ê42¡Ë¤ËÂ³¤¡¢4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢T¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÆ¼Áü¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë½üËë¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
