国営ひたち海浜公園を舞台にした＜LuckyFes’25＞Day1もいよいよ佳境、午後の日差しの下で潮風とミストの交じるGARDEN STAGEへと現れたのは、つばきファクトリーだった。＜LuckyFes＞には23年以来2回目の出演となる。同日のHILLS STAGEオープニングアクトにOGメンバーの岸本ゆめのがソロ名義で出演していたこともあり、それぞれが一歩進んだ姿を見せることになったのがこのステージだ。

サウンドチェック時に流れた「My Days for You」ではクラップが自然発生し、つばきコールも沸き起こって予熱充分。SEとともにメンバー10人が色とりどりのメンバーカラー衣装で登場し、情熱的なイントロでこの夏を飾る最新曲「シークレットサマー」のパフォーマンスが始まると周辺一体の潮気配がフレンズ（LuckyFesの観客）からたちのぼる熱気へと一気に塗り替わった。

前半戦はつばきファクトリーの可愛さがそれぞれの個性とともに花開いた。河西結心、秋山眞緒とボーカルワークの強い2人にこれまた豫風瑠乃の巧みなボーカルが重なるパートから、しっかりと耳を惹きつける福田真琳の歌声、合間を支えるリーダー・谷本安美とサブリーダー・小野瑞歩の安定感がフレンズをほっとさせてくれる。そして小野田紗栞の見せる、たまにあざといまでのアイドルパフォーマンスの実に華やかなこと。昨年加入しLuckyFesには今年初参加となった石井泉羽、村田結生、土居楓奏の3人は先輩メンバーに負けじとフレッシュな笑顔をぶつけてきた。M1ラストをラインダンス風ステップで締めくくると、会場からの喝采が彼女たちを包みこんだ。

そこから切ないサマーチューン「悲しみがとまらない」、そして「LuckyFes、騒げ！」という掛け声からキュートに挑発してくる曲調の「妄想だけならフリーダム」、そして「大好きなのに、大好きだから」では拳を突き上げ、メンバーたちが舞台の幅から幅まで熱を煽っていく。

4曲を立て続けに披露したあとは、水分補給を兼ねたMC。小野が「皆さん見えてますからね」と観客エリアを見渡し、「LuckyFes、2年ぶりです！ただいまー！」と朗らかな声をあげ、フレンズたちから特大の「おかえりー！」のレスポンスが返ってくる。あたたかな一体感を満喫して、ライブは後半戦へ。

M5「Power Flower〜今こそ一丸となれ〜」では、つばきファクトリーが鍛え上げたリズム感でもって一糸乱れぬダンスとラップ歌唱を繰り出し、会場を底から衝き上げた。フレンズたちが流れにのってクラップを重ねてボルテージも急上昇。そこから「アドレナリン・ダメ」へとなだれ込み、小野田の「みなさんもっともっと声出せますよ？」という煽りや秋山の「Come on!」という声を合図に分厚いオイコールが巻き起こる。「LuckyFes、かかってこい！」という掛け声から「今夜だけ浮かれたかった」へ突入する。

ラストでは「つばきのファンとか関係なく、全員で行きましょう！」と呼びかけ、「断捨ISM」のビートにあわせてメンバーもフレンズ達もタオルを回す光景が一面に広がった。終演後には楽しかった思い出と共に一人ひとりのパフォーマンスが脳裏に残る。そこに、フレンズによる「つばき最高！」という締めの大コールが重なったライブだった。

取材・文◎宮川直子

写真◎今元秀明

セットリスト

1.シークレットサマー

2.悲しみがとまらない

3.妄想だけならフリーダム

4.大好きなのに、大好きだから

5.Power Flower〜今こそ一丸となれ〜

6.アドレナリン・ダメ

7.今夜だけ浮かれたかった

8.断捨ISM

