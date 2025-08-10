¡Ú¿·³ã2R¡¦¿·ÇÏÀï¡Û¥À¥Î¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÈ¾Äï¥ª¥ë¥Í¡¼¥í¤¬²÷¾¡
¡¡10Æü¤Î¿·³ã3R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¥ª¥ë¥Í¡¼¥í¡Ê²´¡áµÜÅÄ¡Ë¤¬²÷¾¡¡£ÀèÆ¬¤Ç¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥é¥¹¥È3F33ÉÃ4¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ç¸åÂ³¤ò2ÇÏ¿ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡È¾»Ð¤¬18Ç¯ºå¿ÀJF¤Ê¤É½Å¾Þ6¾¡¤Î¥À¥Î¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤¤¤¦ÎÉ·ì¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡ÖÄ·¤Ó¤¬Âç¤¤¯¤ÆÄ¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤¨¤ë¡£Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¼çÀï¤òÌ³¤á¤¿Éã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£µÜÅÄ»Õ¤Ï¡Ö¼ê±þ¤¨ÄÌ¤êÄÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤âÃ»¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¡£ÍèÇ¯¤Î½Õ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÊüËÒ¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢½©¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤ËÈ÷¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¡£