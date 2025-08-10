横浜ホテルニューグランドで楽しむ♡ハロウィンアフタヌーンティー

秋の訪れとともに、ハロウィンの気分も高まる季節。横浜・ホテルニューグランドでは、2025年9月1日～10月31日の期間限定で「ハロウィンアフタヌーンティー」が登場します。魔女やミイラをモチーフにした遊び心あふれるスイーツや、秋の味覚を贅沢に使用したセイボリーが揃い、見た目も味わいも大満足。ヨーロッパ調の上質な空間で楽しむティータイムは、まさに非日常♡17時以降の来店には、かぼちゃのカクテルの特典も。大人の秋にぴったりの贅沢時間をお届けします。

魔女やミイラが主役のスイーツたち

紫や黒、オレンジなどのハロウィンカラーを纏ったスイーツは、遊び心たっぷり。

魔女をイメージしたミニパフェ、クモの巣チョコを添えたブラックココアのクッキーシュー、ミイラに仕立てたアップルパイなど、ひと目で心躍るラインナップです。

紫芋やいちじく、かぼちゃなど旬の素材をふんだんに使い、見た目の可愛さと秋の味覚の両方を楽しめるのも嬉しいポイント♪

セイボリーやスコーンもハロウィン仕様に

スイーツだけでなく、セイボリーもハロウィン気分を盛り上げます。

ジャック・オー・ランタンの顔が可愛いタルトや、ちょっぴり刺激的なデビルエッグサンド、グリオットチェリーとオリーブのピクルスなど、甘さの合間に嬉しい味変が◎。

さらに、キャラメルとヘーゼルナッツのスコーン、プレーンスコーン（りんごジャム＆クロテッドクリーム付き）もセットに。

ホテルメイドの香ばしい焼き立てスコーンは、ご自宅用にもおすすめです。

夜はカクテル付き♡ラグジュアリーな大人時間を

17時以降に「ラ・テラス」でいただく方には、特典として「かぼちゃのカクテル」またはノンアルコールカクテルを1杯サービス。

幻想的なヨーロッパ調の空間で、幻想的なハロウィンナイトを楽しめます。また、横浜そごう10階「バー シーガーディアンⅢ」でも提供されており、横浜駅直結の便利なロケーションで楽しめるのも魅力。

上質な空間と秋の味覚を味わいながら、癒しのひとときを過ごしてみてはいかが？

ホテルニューグランド 本館1階「ラ・テラス」

期間：2025年9月1日(月)～10月31日(金)

時間：12:00～19:30（L.O.）

料金：7,337円（税込・サービス料込）※土日祝は3時間制

特典：17:00以降の利用で「かぼちゃのカクテル」orノンアルカクテル1杯付き

横浜そごう10階「バー シーガーディアンⅢ」

提供時間：11:00～17:00（L.O.16:30）

定休日：そごう横浜店の定休日に準ずる

料金：7,337円（税込・サービス料込）

スコーン販売情報

販売店舗：S.Weil by HOTEL NEW GRAND

内容：プレーン／キャラメル＆ヘーゼルナッツ 各2個（計4個入り）

価格：1,188円（税込）※ジャム・クロテッドクリームなし

営業時間：10:00～19:00

秋の美味しさをハロウィンで満喫しよう

ミステリアスで遊び心に満ちたスイーツに、こだわりの紅茶とセイボリー。ホテルニューグランドの「ハロウィンアフタヌーンティー」は、大人女子のご褒美時間にぴったりの秋限定プランです。

季節感たっぷりのティーフーズと、ヨーロピアンなラウンジでの優雅なひとときを心ゆくまで堪能してみてくださいね♪