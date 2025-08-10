『ムーミン』2026年版カレンダー＆ダイアリーが超かわいい！ 80周年記念アートや新デザインも登場
『ムーミン』デザインの2026年版カレンダー＆ダイアリーが、8月4日（月）から、全国の取り扱い専門店や量販店などで販売中だ。
【写真】便利でかわいい！ 新アイテムの「シールカレンダー」も
■全12アイテムをラインナップ
今回「日本ホールマーク」より発売されたのは、『ムーミン』小説出版80周年を記念した限定アートなど、こだわりが詰まった2026年版カレンダー＆ダイアリー全12アイテム。
ダイアリーは、持ち歩きやすいコンパクトサイズの「スリムダイアリー」にくすみグリーンの新デザインや、80周年記念スペシャルデザインを含む全3柄を展開。スペシャルデザインは、キャラクターたちがずらっと並んだ見ごたえたっぷりの限定アートを表紙に使用している。
また、家族のスケジュール管理や推し活手帳としても人気の「ファミリーダイアリー」も登場。仕事やプライベートの予定を書き込みやすい2柄のラインナップだ。
さらにカレンダーは、壁掛けタイプの「ファミリーカレンダー」や「二つ折り大」や、新登場の「リングカレンダー小」、「卓上カレンダー」、貼って使える新アイテム「シールカレンダー」と、バリエーション豊富に用意されている。
