長崎県内各地の小中高校ではこの日、原爆犠牲者を追悼する平和集会が開かれた。諫早市の多良見体育センターでは、近くの喜々津中の生徒たちが平和集会を開催。サッカーJ2、V・ファーレン長崎の応援曲「V−ROAD」を歌う「FUNKIST（ファンキスト）」のボーカル染谷西郷さんを迎え、平和について語り合った。

染谷さんは南アフリカ人の母と日本人の父の間に生まれた。集会では南アフリカで続いてきた白人による人種隔離政策アパルトヘイトや、「ガイジン」と呼ばれ、暴力を振るわれた自身の小中学校時代の体験を話した。それでも一人だけいた友人が現在はバンドのメンバーであると紹介。演奏で聴衆と一体化した際に「ずっと見たかった景色。人種を超えて音楽でつながれるんだ」と確信したことなどを伝えた。

生徒には「おじいちゃん、おばあちゃんから戦争の話を聞いたことある？」と問いかけた。曽祖母が被爆者で、小屋の下敷きになった話を聞いたという生徒に、「戦争を思い出したくない人もたくさんいる。そんな中でも伝えてくれて、しっかり受け取ったことに意味がある」と話した。

3年の一瀬一葉さん（14）は「戦争がないことだけが平和ではない。平和って大切な人が隣で笑っていることなんだと思った」と感想を話した。

（今井知可子）