ÈüÇÊ¸Ð¤ÇÅ®¤ì¤¿¤«¡¡£µ£°ºÐÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡¿åÌÌ¤«¤é¹â¤µ£±£í¤Û¤ÉÆÍ¤½Ð¤¿Âæ¤«¤é²¿ÅÙ¤«Èô¤Ó¹þ¤à
¡¡£³Ï¢µÙ¤Î½éÆü¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Ç¿å¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Âçºå¤Î£µ£°ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡£¹Æü¸áÁ°£±£±»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¤Î¶á¹¾ÇòÉÍ¿å±Ë¾ì¤Ç¡ÖÈô¤Ó¹þ¤ßÂæ¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¿Í¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É£¶¿Í¤ÇÈüÇÊ¸Ð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Âçºå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¡¢¿åÌÌ¤«¤é¹â¤µ£±£í¤Û¤ÉÆÍ¤½Ð¤¿Âæ¤«¤é²¿ÅÙ¤«Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¸Ð¤ÎÄì¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¼ê¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿å¿¼¤ÏÌó£±£í¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¥±¥¬¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬Å®¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£