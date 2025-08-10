ÈüÇÊ¸Ð¤ÇÅ®¤ì¤¿¤«¡¡£µ£°ºÐÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡¿åÌÌ¤«¤é¹â¤µ£±£í¤Û¤ÉÆÍ¤­½Ð¤¿Âæ¤«¤é²¿ÅÙ¤«Èô¤Ó¹þ¤à

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£³Ï¢µÙ¤Î½éÆü¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Ç¿å¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Âçºå¤Î£µ£°ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¡¡£¹Æü¸áÁ°£±£±»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¤Î¶á¹¾ÇòÉÍ¿å±Ë¾ì¤Ç¡ÖÈô¤Ó¹þ¤ßÂæ¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¿Í¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É£¶¿Í¤ÇÈüÇÊ¸Ð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Âçºå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¡¢¿åÌÌ¤«¤é¹â¤µ£±£í¤Û¤ÉÆÍ¤­½Ð¤¿Âæ¤«¤é²¿ÅÙ¤«Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡ÃËÀ­¤Ï¸Ð¤ÎÄì¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¼ê¤Ç°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¿å¿¼¤ÏÌó£±£í¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¥±¥¬¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤¬Å®¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£