言わずと知れた富士山に、南アルプス山系や大菩薩（ぼさつ）・道志山系など、登山者の人気を博す山々が数多くある山梨県内で、山岳遭難が急増している。

今年は７月末までに昨年同期比で６割増となる１２０人が遭難し、１０人以上が亡くなった。一方、遭難者の８割超は県外客で、県警は啓発活動に頭を悩ませている。（鈴木日南子）

７日朝、日本第２位の標高を誇る北岳（３１９３メートル）の登山口（南アルプス市）に麓からのバスが到着した。あいにくの雨が降ったにもかかわらず、車内は５０人以上の登山者でほぼ満席。到着早々、大きなリュックを背負ったかっぱ姿の人たちは続々と登山道に向かった。

千葉県習志野市から訪れた女性会社員（５７）は「下山中に転びかけたことがある。ストックを使って慎重に進みます」と気を引き締めていた。

北岳とその周辺にある山小屋の予約サイト「南ぷすリザーブ」のまとめなどでは、７月の宿泊者数は昨年より約６００人も増加。週末はほぼ満室状態という。

■下山時に多発

多くの登山者を引き寄せる山梨。その魅力は、山の種類の「豊富さ」にある。西には北岳や八ヶ岳、東には大菩薩嶺など、県全域に著名な山々がそびえ、初心者から中・上級者まで幅広い層から支持を集める。

近年は、コロナ禍でアウトドアに注目が集まり、低山ブームも相まって登山者数は増加傾向。それに比例するように相次いでいるのが、登山中の遭難だ。

県警地域課によると、２０２１年以降、６０〜７０人程度で推移していた１〜７月の遭難者数は、今年は１２０人に上り、１１人が死亡、３６人が重傷を負っている。

遭難者の年代別では、５０歳代が最多の２７人。次いで６０歳代の２５人、７０歳代と２０歳代がそれぞれ１７人と中高年層に集中しており、県警幹部は「体力の衰えに気づいていない人の事故も多い」と指摘する。疲労が蓄積し、集中力も低下する下山時の遭難が目立つといい、８日には山梨県側の富士山を下山中だった東京都の男性（５５）が意識を失い、死亡した。

■電車やマップで啓発

一方、遭難者の８割超を占めているのが県外在住者だ。事前の注意喚起が届きにくく、関係者らが対策に頭を悩ませてきた。

そこで県警が今季、新たに始めたのが、県外客も多く利用する電車内での山岳指導だ。従来は、登山口などで啓発チラシを配布してきたが、先を急ぐ人も多く、足を止めてもらうことすら困難だったため、登山者の移動時間に目を付けた。

取り組み初回の６日には、東京方面からの登山愛好家が多いＪＲ中央線下りの車内に県警の山岳警備安全対策隊員らが乗り込み、栄養補給食などを登山者に手渡しながら、装備や体調を確認。来訪する山の危険箇所を時間をかけて解説し、車内放送で注意も呼びかけた。

北岳を管轄する南アルプス署では、先月の遭難件数が、前年同月の２倍超の１５件に上っており、一目で危険な場所を知ってもらおうと、「遭難スポット」にシールを貼ったお手製のマップを作成した。山小屋に掲示してもらい、活用を求めている。

県警では、県ホームページなどで公開されている登山ルートの難易度などが示された「山のグレーディング」を参考にした登山計画の策定も訴えており、同隊の小野茂隊長補佐は「自分の体力や経験を見極め、レベルに合った山を選んでほしい」と話している。