◆米大リーグ タイガース４―７エンゼルス（９日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

エンゼルスの菊池雄星投手が、敵地のタイガース戦で５回８安打４失点２四球７奪三振で、今季６勝目（７敗）を挙げた。

ウォードの適時二塁打で先取点をもらった菊池は２回、先頭のペレスに左翼線へ三塁打を打たれると、続くイバネスに左前適時打を打たれ、同点に追いつかれた。その後１死からバエスに二塁打を打たれて二、三塁。９番ロジャースに右犠飛を打たれて１―２と逆転された。

４回にアデルが２５号３ランを放って逆転。だがその裏に犠飛と適時二塁打を打たれて２点を奪い返され、４―４の同点とされた。

それでも５回にウォードが２７号２ランを放って再び勝ち越し。５回も先頭打者を四球で出塁させた菊池だったが、マッキンストリーを一ゴロ併殺に打ち取って、イバネスを右飛。この試合初めて打者３人で終わらせ、６勝目の権利を得ると、この回限りで降板した。５回８安打４失点２四球７奪三振で、防御率は３・３７となった。

エ軍はその後継投策に入り、リードを守り切った。

菊池は４日（同５日）、本拠のレイズ戦で６回１失点７奪三振と好投し、５勝目を挙げていた。連勝は今季初めて。ア・リーグ中地区首位を独走中の強敵を破り、チームの連敗を「３」で止めた。