伊東純也が“背番号10”でゲンク復帰決定!! スタッド・ランスは知名度向上への貢献にも感謝
ゲンク(ベルギー)は9日、スタッド・ランス(フランス2部)からFW伊東純也が加入することを発表した。背番号は10番となる。
伊東は2018-19シーズンから22-23シーズンの開幕直後までゲンクでプレーし、22年7月にスタッド・ランスへ移籍した。前回所属時はリーグとカップ戦の優勝をそれぞれ1回ずつ経験し、21-22シーズンはリーグ最多アシストと年間ベストゴールに輝いていた。
スタッド・ランスでも主軸として活躍していたが、昨季の結果を受けて新シーズンは2部に降格。ワールドカップイヤーを迎える中で古巣への復帰を決断した。
移籍に際してスタッド・ランスはプレー面だけでなく、チームの知名度を高めたことについても感謝を示している。クラブによるとアジアで2800万人がスタッド・ランスに関心を持つようになり、22-23シーズン以降は日本で最も試合視聴者数の多いリーグアンクラブになったという。過去にはジャンピエール・カイヨ会長が「彼は日本のムバッペ」と日本における伊東の人気度を表現し、クラブにとってピッチ内外で重要な存在だと示していた。
伊東はスタッド・ランスを通じて「ここで過ごした3シーズンはとても幸せでした」とコメント。「スタッド・ランスは私にとって単なるクラブではなく、家族です。たしかにキャリアの一段階ですが、それ以上に大切な場所です」と感謝を伝えている。
