¡þ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ËÌ³¤Æ»£í£å£é£ê£é¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£±£°Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¹ñºÝ£Ã£ÃÅç¾¾£Ã¡á£¶£¶£´£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó°Ì¤È£´ÂÇº¹¤Î£±£µ°Ì¤Ç½Ð¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê¤ß¤æ¤¦¡¢²Ö²¦¡Ë¤ÏÁ°È¾¤Ç£´¤Ä¿¤Ð¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¤À¤·¤Î£³¥Û¡¼¥ë¤Ï¥Ñ¡¼¤òÂ³¤±¤¿Ãæ¡¢£´ÈÖ¤Ç£³¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ½é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡££·ÈÖ¤Ï£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢£¸ÈÖ¤Ï£³£°¥»¥ó¥Á¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È´ó¤»¡¢£¹ÈÖ¤Ï£´¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç£³Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÄÌ»»£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤Î¿¹ÅÄÍÚ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ËÊÂ¤Ó¡¢¸åÈ¾¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¿¹ÅÄ¤Ï£´ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë£±¤ÄÍî¤È¤·¡¢£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¼ó°Ì¡££¸°Ì¤Ç½Ð¤¿Äá²¬²ÌÎø¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤¬£·ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë£²¤Ä¿¤Ð¤·¡¢£·¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£³°Ì¤ÇÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£