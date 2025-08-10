ÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¡ÈÄ¶ÀäÈ¿±þ¡É¤¬¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡¡³«ËëÀï¤«¤é°µ´¬¤Î°ì·â¡ÄSNS¤â¶ÃØ³¡Ö¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾åÅÄåºÀ¤¤¬³«ËëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î9Æü¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡NAC¥Ö¥ì¥À¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¾åÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾10Ê¬¤ËÆÀÅÀ´¶³Ð¤ò¸«¤»¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¹¶·â¤Ç¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¾åÅÄ¤ÏÁÇÁá¤¯È¿±þ¡£È¿¼ÍÅª¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¶ÀäÈ¿±þ¤Î¥´¡¼¥ë¤ËSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÃØ³¡£¡ÖÈ¿±þÂ®ÅÙ¤È¿¶¤ê¤ÎÂ®ÅÙ¤È¥·¥å¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¤¤«¤Á¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÈ¿±þ¤·¤Æ¤³¤Î¥³¡¼¥¹°ì¿¶¤ê¤Ç¤¤ó¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈ¿±þÂ®ÅÙ¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤ÊÂ®¤µ¤ÇÂÆ°¤«¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¡×¡Ö¾å¼ê¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤À¤±¤É°ÒÎÏ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡¢¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈ¿¼Í¤È¥ß¡¼¥ÈÀ¨¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥Ø¥ó¥È¤«¤é²ÃÆþ¤ÎDFÅÏÊÕ¹ä¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ2-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë