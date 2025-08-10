タレント・歌手の玉城ちはる（45）が10日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「浅井企画」を退所することを発表した。

玉城は「ご報告」と題し、「この度、私、玉城ちはるは、浅井企画を8月10日をもちまして退所させていただくこととなりました」と報告。「これまで浅井企画に所属し、多くの方々に支えられ、様々な経験を積ませていただいたことに心より感謝申し上げます。皆様のご指導、ご支援があったからこそ、今日の私が在ると思っております」と所属事務所への感謝の思いを記した。

玉城は15年に餃子のガイドブック「餃子女子」を発売したが、「思いがけず『餃子女子』という書籍がベストセラーになったことをきっかけにお世話になったのが浅井企画さんでした」と振り返った。

また、16年から「命の参観日」と題した講演活動に取り組んだことや、家族診断士として相談スペースのカフェをオープンさせた経験から「より一層、若者や親世代のメンタルヘルス支援に力を入れて向かい合いたい、そう思う様になりました」とつづった。

今後の活動については「2007年より立ち上げておりました個人事務所ファンタス株式会社に戻り独立し新規事業も含め、新たな一歩を踏み出す決意をいたしました」とし、「これまで培った経験を活かし、さらに精進してまいりますので、引き続きご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。

玉城はシンガーソングライターとして14年にメジャーデビュー。全国の小中学校や高校・大学で「命の参観日」の講演活動を行い、24年にはニッポン放送「テレフォン人生相談」にスペシャル回答者として出演した。