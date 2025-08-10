服どこで買う？→【AMERICAN HOLIC】へ！ 大人のオシャ見え♡「優秀パンツ」

服をどこで買ったらいいか分からない……。そんなお悩みを持つ大人世代におすすめなのが【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】。シンプルながらも旬を感じるデザインが満載で、取り入れればオシャレ見えが叶うかも。今回は、大人コーデに活躍しそうな「優秀パンツ」を、店舗スタッフ@kanana110さんのコーデとともに紹介！ トレンド感と大人らしさを両立したボトムスを探している人は、ぜひチェックしてみて。

接触冷感のイージーパンツで暑い時季を快適に

【AMERICAN HOLIC】「接触冷感ワッシャーイージーパンツ」\2,990（税込）

猛暑日が続いて、何を着ても暑い……。そんなときにおすすめしたいのが、接触冷感素材を使ったパンツ。軽やかなイージーパンツは、それだけで暑い日も楽ちん。それに加えて、触れるたびにひんやりとした感覚が心地よいパンツは、毎日穿きたくなりそう。表面のしぼ感が大人っぽい雰囲気で、ゆったりとしたシャツを重ねればオシャレなナチュラルコーデの完成です。

程よいゆとりのジーンズでスタイルアップ

【AMERICAN HOLIC】「ストレートデニム」\2,490（税込・セール価格）

世代を問わず、今シーズン大注目のデニム素材。定番のジーンズは、今どきカジュアルコーデに欠かせないアイテムといえそうです。ワイドなシルエットが人気ですが、どうももたついてしまいそう……という人には、ミッドライズのストレートジーンズがおすすめ。脚のラインを拾わずに、それでいてウエストはすっきりと見せてくれるので、立体的なデザインTシャツをインしてもスタイルアップが叶いそうです。

上品な柄パンツなら部屋着感とおさらば！

【AMERICAN HOLIC】「アソートギャザー柄パンツ」\1,794（税込・セール価格）

リラクシーなシルエットが旬ですが、穿き心地のいいパンツとTシャツを組み合わせると部屋着っぽくなってしまうのは、あるあるなお悩み。そんなときに注目したいのが、ドットや花柄、ストライプなど、大人っぽく上品な柄や色。ウエストゴムの楽ちんパンツもオシャレに見えそうです。Tシャツもきれい色をチョイスし、スタイリッシュな旬コーデに仕上げて。

1本は持っておきたいタック入りワイドパンツ

【AMERICAN HOLIC】「タックワイドパンツ」\1,995（税込・セール価格）

各ブランドから登場して人気を集めているタック入りのワイドパンツ。AMERICAN HOLICからも、高コスパなモデルが登場しています。ウエストサイドゴムとストレッチの利いた生地でリラクシーな穿き心地なのに、タックの入ったシルエットがスタイリッシュで高見え。シンプルなTシャツから上品なブラウス、ユニセックスなシャツなど、トップスを選ばず活躍してくれるはず。まだ持っていない人は、ぜひゲットして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N