¡¡º£Ç¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥¬¡ØÊ¹¤¼è¤ê¤¬¶ì¼ê¤¹¤®¤ëÃË»Ò¤ÎÆü¾ï¡Ù¤¬ÏÃÂê¤À¡£¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢Í§¤À¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸¡£¤·¤ã¤Ù¤ë¡ÖÀ¼¡×¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤È¤·¤ÆÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¾É¾õ¤ËÇº¤ß¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤äÅ¬Åö¤ÊÁê¤Å¤Á¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¤ä¤ê²á¤´¤¹--¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈLiD¡ÉÅö»ö¼Ô¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¡ØÊ¹¤¼è¤ê¤¬¶ì¼ê¤¹¤®¤ëÃË»Ò¤ÎÆü¾ï¡Ù¤Î°ìÉôÆâÍÆ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÇº¤à¿Í¤â¤¤¤ë¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î³¨Èþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦11¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢Ê¹¤¼è¤êº¤Æñ¾É LiD¡Ê¥¨¥ë¥¢¥¤¥Ç¥£¡¼¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£Ä°ÎÏ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡³¨Èþ¤µ¤ó¤â¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤äÍ§¤À¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤Çº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¸¾Ï¤ÏºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¡£Í§¤À¤Á¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈÊ¹¤´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÍ·±àÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ÍÏÇ¤¦Í§¤À¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÉôÍî¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºî¤êÏÃ¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¤·¤Î¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³¨Èþ¤µ¤ó¤¬¼ø¶È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡´ï¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤È¼õ¿®µ¡¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¶µ»Õ¤ÎÀ¼¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â³ä¤¬¤¤¯¤¬¡¢Ìó20Ëü±ß¤ÈÌó8Ëü±ß¤Î15¡ó°ú¤¡£¡Ê¹ØÆþ»þ¤Ë¡ËÊä½õ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢100¿Í¤Ë1¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢À¤´ÖÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÄã¤¯¡¢Êä½õ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¢£Ê£¿ô¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÏÃ¤¹²ñµÄ¤¬º¤Æñ ²ÈÄí¤Ç¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¼¤ò½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡²ñ¼Ò°÷¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤Çº¤¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ë¡£²ñµÄ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éµÄÏÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¡£»¨²»¤Î¤Ê¤¤¼¼Æâ¤Ç¤â¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÏÃ¤¹²ñµÄ¤À¤È¡¢ÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥á¥â¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³°¹ñ¸ì¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡£
¡¡¿¦¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÊ¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö²ÈÂ²¤Î¤Û¤¦¤ò¸þ¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¼¤ò½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÈÂ²¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë¡ÈÀ¼¤Î¥Ô¥ó¥È¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îº¤Æñ¤µ¤Ï¼þ°Ï¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö½¸Ãæ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£Ç§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶°ø¤ä¼£ÎÅË¡¤µ¤¨¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£Åö»ö¼Ô¤¬Ë¾¤à»Ù±ç ¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤äÇÛÎ¸¤¬»Ù¤¨¤Ë
¡¡LiDÅö»ö¼Ô¤Î¤æ¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦27¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»¨²»¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î²ñÏÃ¡×¤ä¡ÖÊ£¿ô¿Í¤Ç¤Î²ñÏÃ¡ÊÆ±¤¸²»ÎÌ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¡¢È¯¸À¼Ô¤¬Ã¯¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ë¡×¡ÖÄ¹¤¤ÏÃ¡×¡ÖÆÍÁ³ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÈ¯Ãå»þ¤Î¹½Æâ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö±Ø°÷¤ä¼Ö¾¸¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î»þ¤ËÎÙ¤òÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢Ê¹¤¼è¤ì¤º¾õ¶·ÇÄ°®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¼¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìô¶É¤äÁë¸ý¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤°ÎÙ¤Ç¤âÊÌ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¾¤Î²ñÏÃ¤Èº®¤¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë»¨²»¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢Éô²°¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÄ°ÎÏ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»¨²»¤¬Â¿¤¤¿¦¾ì¤ÇÊ¹¤¼è¤ê¤¬º¤Æñ¤Ë¡£¤½¤·¤ÆµîÇ¯¡ÖLiD¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¡×¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ë»þ¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¸ª¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¤·¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ËÏÃ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î²½¡×¡ÖÊ£¿ô¿Í¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ï1¿Í¤º¤ÄÈ¯¸À¡×¡ÖÂç»ö¤ÊÏÃ¤Ï1ÂÐ1¤Ç¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿À¼¤Ç´Ê·é¤Ë¡×¡Ö¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ¡×¡ÖÊ¸»ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤äÇÛÎ¸¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ë¤ÏÄñ¹³¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼ªÀò¤ä¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÃåÍÑµö²Ä¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¡Ø¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ù¤Èµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¡ÖLiDÅö»ö¼Ô¤¬ºî¤Ã¤¿¡È¥³¥¢¥é¥Þ¡¼¥¯¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¼¨¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¸¤ò¼«ºî¤·¤ÆÃåÍÑ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¢£LiD¤ÎÍ×°ø¤Ï ÀìÌç²È¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼ªÉ¡²Ê¤Ç¸¡ºº¤ò¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤Ù5000¿Í¤ÎÅö»ö¼Ô¤ò¿Ç¤Æ¤¤¿LiD¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢Âçºå¸øÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¤ÎºåËÜ¹À°ìÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÄ°ÎÏ¸¡ºº¤Ç¤ÏÀµ¾ï¤À¤¬¡¢Ê£¿ô¿Í¤Î²ñÏÃ¤ä¡¢¼þ°Ï¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤É¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿Í¤è¤êÊ¹¤¼è¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¯¡ØÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Ê¹¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤«¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¿Í¤¬10¤Î¤¦¤Á2ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢LiD¤ÎÊý¤Ï6¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¡£ÊäÄ°±ç½õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤½¤ÎÉé²Ù¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¥Þ¥¤¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ð½¸ÃæÎÏ¤Ë³ä¤¯¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¸º¤ë¡£¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡LiD¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃí°ÕÎÏ¡¦½¸ÃæÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¡×¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤¬¼å¤¤¡ÊÄ¹Ê¸¤Îµ²±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ö½èÍýÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¡¢Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯Ã£µ¡Ç½¤ÎÊÐ¤ê¤ä¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÌäÂê¡ÊÍÞ¤¦¤Ä¤äÉÔ°Â¤â¡Ë¡¢Àº¿À¼À´µ¡¢»ö¸Î¤äÉÂµ¤¤Ë¤è¤ëÇ¾¤ÎÂ»½ý¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ËÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£²ñÏÃ¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¡¢¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¼ã¼Ô¤ä¡¢Ãí°ÕÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¡ÖADHD¡×¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯Ã£¾ã³²¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö¶³¦ÃÎÇ½¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºåËÜ»á¤Ï¡ÖASD¤äADHD¤ÈLiD¤Ï¡¢Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈºÇ½é¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤ë»þ¤Ë¡Ø·ë¶É¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸¦µæ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ASD¤äADHD¤È¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î30¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê¤Î70¡ó¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤ÏÈ¯Ã£ÌÌ¤Î¤Ç¤³¤Ü¤³¤¬¤¢¤ê¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡×¡£
¡¡Ê¹¤¼è¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÀ¤Ë¤â¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ëÃ»´üµ²±¤¬¡¢µÕ¤Ë¹â¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤â¡¢Ê¹¤¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î½èÍý¤Ø°Ü¤ë²áÄø¤¬¤¹¤´¤¯ÃÙ¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Ê¹¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ë¤¬¡¢½èÍý¤Ç¤¤º¤ËÅÓÃæ¤ÇËº¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¿ÇÃÇ´ð½à¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤¿¤á¡¢¡Öº£²óºî¤Ã¤¿´ð½à¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ê½ê¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¼è¤ì¤ë¡Ù¡Ø¤Ç¤â¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤Î2ÅÀ¤Ç¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀLiD¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÄã¤¤¡£¡ÖËÍ¤é¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ç¤é¤ì¤ëÀèÀ¸¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³µÇ°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿Ç¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¡£Àº¿À²Ê°å¤Ç¤â¿Ç¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ØÊ¹¤³¤¨¤ÎÌäÂê¡Ù¤À¡£5¡Á10¡ó¤Ï·ÚÅÙ¤ÎÆñÄ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¼ªÉ¡²Ê¤Ç´ÕÊÌ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÊäÄ°´ï¤ò¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Àº¿À²Ê¤Ç¼£ÎÅ¤»¤º¤ËLiD¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¼ªÉ¡²Ê¤ÇÄ°³Ð¤¬Àµ¾ï¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢LiD¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë