¸µNHK¡¦ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡È¿¶ÁÁê¼¡¤°¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÈþ¿Í»ÐËå¡ª¡×
¡¡3·îËö¤ÇNHK¤òÂà¿¦¤·¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤³¤ì¤ÏÈþ¿Í»ÐËå¡ª¸µNHK¡¦ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ê2ËçÌÜ¡Ë
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö#¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á2025¡×¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËå¤È¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡ÁºÇ¸å¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿Ëå¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÈþ¿Í»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï1993Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¡£µ¢¹ñ¸å¡¢·ÄØæµÁ½Î¾ÅÆîÆ£Âô¹âÅùÉô¤ØÆþ³Ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡£2016Ç¯NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£½éÇ¤ÃÏ¤ÏNHK½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤Ç3Ç¯¶á¤¯¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å2019Ç¯¤«¤é1Ç¯´ÖNHK¹ÅçÊüÁ÷¶É¡¢2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç³èÆ°¡£2025Ç¯3·î¡¢9Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿Æ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤«¤é¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
